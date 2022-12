Elering ja Alexela peavad käpa hankimist teineteise ülesandeks

Alexela kinnitusel sobib Soome hangitud ujuvterminali Exemplar ühendamiseks hangitud marine loading arm (MLA) ehk käpp ka sellele ujuvterminalile, mis ettevõte plaanib Paldiskisse tuua.

"See ei ole meie hinnata, kas Soome ettevõtte FSRU OY käsutuses olevad ühenduskäpad liituja terminalile sobivad. Liitumispunktist laeva poole jäävad seadmed on liituja kanda, aga see on liituja otsus ja arutelu koht, kas liituja hangib ühenduskäpa ise või teeb seda erandkorras Elering nii, et liitumiskäpaga seotud täiendavad kulud jäävad liituja kanda," ütles Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa.

Elering ootab Alexelalt ja Infortarilt ujuvterminali ametlikke parameetreid ja kinnitust, et neil on õiguslik alus terminali opereerimiseks.

Käppasid on Soome ettevõtte FSRU OY hangitud alusel Exemplar aga kaks, millest üks on varuks ning seda saaks kasutada vajadusel Paldiskis, kui mingil põhjusel ei saaks Inkoo terminalis gaasi vastu võtta.

Kui selline olukord peaks tekkima, peaksid soomlased läbima aga samasuguse liitumisprotsessi, nagu Alexelal ja Infortaril praegu pooleli on.

"Ehk nad esitavad liitumistaotluse, seejärel sõlmitakse liitumisleping. Kas soomlaste ujuvterminal tuleks sellisel juhul siia juba kasutuses oleva ühenduskäpaga või kasutaksid nad varuühenduskäppa, on täielikult nende otsustada," ütles Ellermaa.