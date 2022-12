Kokkuhoid võib sulgeda Sargvere külakeskuse hoone

Omavalitsused otsivad jätkuvalt kokkuhoiuvõimalusi ning Paides on alanud arutelu Sargvere raamatukogu asendamiseks raamatubussiga, mis omakorda võib kaasa tuua külakeskuse hoone sulgemise. Kohalikud on mures piirkonna hääbumise pärast, sest kuu aega tagasi pandi kinni ka Sargvere lasteaed.

Sargvere piirkonna külades elab ligi 400 inimest, ometi sulges Paide linnavõim kuu aega tagasi Sargvere lasteaiarühma. See omakorda on andnud ajendi ka külakeskuses asuva raamatukogu kinnipanekuks, sest pooltühja maja, kus on ka suur spordisaal, pole mõtet kütta.

"Raamatukogu ei taheta kinni panna mitte lugejate vähesuse tõttu, vaid on vaja sulgeda maja. Siin on lahendusi pakutud, et lammutamine ja müük. Nüüd tuli veel lisaks rentimine. Aga jah, ei tea, ootame-näeme," rääkis Sargvere raamatukoguhoidja Anu Käärik.

Endine kooliõpetaja Evi Treiman on näinud küla hääbumist, kui mõisakool pandi laste vähesuse tõttu kinni. Hiljuti läks häärber erakätesse. Ainus koht, kus temaealised veel kokku saavad, on raamatukogu, mida samuti ähvardab nüüd sulgemine.

"See on lihtsalt kohutav. Me, eakamad inimesed tuleme siia kokku, ajame omavahel juttu, uudiseid kuuleme üksteise käest. Ja kui seda raamatukogu siin ei ole, kuhu me siis läheme?" rääkis Treiman.

Neljapäeva õhtul lubas Paide linnapea Kulno Klein kohtumisel piirkonna külade elanikega raamatukogu alles jätta ja anda külamaja haldamine koos tegevustoetusega üle Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsile.

"Tänasel hetkel on majanduskulu üle 20 000 euro aastas ja me pakume sellest 12 000, et nad saaksid ennast ära majandada," ütles Klein.

Külarahvas leiab, et keskuse haldamine vabatahtlikkuse alusel pole võimalik.

"Me eeldame, et siia majja tuleb üks majaperenaine ehk siis üks töökoht, millele lisanduvad majakulud. Ja me oleme linnale selle välja öelnud, et need maja kulud on võimalik majandada 30 000 euroga," sõnas külavanem, Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsi juht Helle Salum.