Sanna Marin: Euroopa ei ole piisavalt tugev, et üksi Venemaale vastu seista

Soome peaminister Sanna Marin kinnitas Austraalias, et Euroopa pole tema arust üksinda piisavalt tugev seismaks vastu Venemaale ilma USA toeta. Samuti kritiseeris Marin lääneriikide sõltuvust autoritaarsetest riikidest nagu Hiina.

Sanna Marini sõnul on Venemaa täieulatuslik rünnak Ukrainale paljastanud Euroopa nõrkused ja strateegilised vead, mida on tehtud suheldes Venemaaga.

"Pean olema jõhkralt aus. Euroopa ei ole praegu piisavalt tugev. Ilma USAta oleksime hädas," ütles Marin Austraalia visiidi ajal peetud kõnes Lowy Instituudis Sydneys.

Soome peaministri sõnul tuleb Ukrainale anda sõja võitmiseks Venemaa vastu kõik võimalik. Samas rõhutas Marin, et seni on kõige enam saanud Ukraina nii sõjalist, majanduslikku kui ka humanitaarabi just USA-lt, vahendas Yle.

Marin tunnistas kõne raames, et "me oleksime pidanud kuulama oma Balti ja Poola sõpru palju varem".

Soome peaminister tõi ka esile, et riigid nagu Austraalia ja Soome peaksid vähendama oma sõltuvust autoritaarsetest riikidest, eriti energiatootmise ja tehnoloogia vallas.

"Peame lõpetama Hiinas suhtes naiivsed olemise," ütles Marin. Marini sõnul on Ukraina territooriumi osaline okupeerimine näidanud, kui oluline on demokraatlike riikide omavaheline tihedam koostöö.