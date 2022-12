Läänemets pakub PPA juhiks Egert Belitševi

"Tema kogemus ja tema võimekus veenda mind, et ta on see inimene, kes vastab politsei tuleviku väljakutsetele. Tal on päris suur rahvusvaheline kogemus, ta on selles valdkonnas töötanud pikka aega Euroopas. Ka migratsioon ja piiri puudutavad teemad on üks tema tugevustest," rääkis Läänemets ERR-ile, miks ta esitas just Belitševi kandidatuuri.

"Ja kui me vaatame tulevikku, siis pole põhjust arvata, et see, mis seondub tiheda rahvusvahelise koostööga, mis mõjutab Eesti julgeolekut ja toimetulekut, mis puudutab põgenikke, rännet, piire, et see kuidagi muutuks. Ma arvan, et Belitšev selle organisatsiooni juhina suudab seal hea töö ära teha," lisas ta.

Läänemetsa sõnul suhtuvad Belitševi kandidatuuri soosivalt ka valitsuspartnerid. "Mina olen aru saanud, et siin on meil ühine nägemus olemas," ütles Läänemets.

Kogu PPA peadirektori kandidaadi leidmise protsessi nimetas Läänemets kahetsusväärseks. "See kõik oleks ära jäänud, kui me oleks saanud seda teha rahulikult laua taga rääkides. Kuna aga jumal teab, kes need nimed enne, kui me lõplikult kokku olime leppinud, meediale andis, siis see protsess läks natuke teistsuguseks, kui ta oleks pidanud olema. Mina sellega rahul ei ole. Ilmselgelt oleks kõigi osapoolte eneseväljendus selles protsessis olnud teistsugune, kui me oleks saanud seda teha nii, nagu ta oleks pidanud olema," kommenteeris Läänemets.

Algul soovitas Läänemets PPA uueks juhiks esitada siseministeeriumi asekantslerit Veiko Kommusaart, kuid põrkas nii riigikantselei kui ka koalitsioonipartner Reformierakonna vastuseisule.

Riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valiku komisjon soovitas PPA uus juht valida kolmikust Egert Belitšev, Krista Aas ja Kuno Tammearu. Peaminister Kaja Kallas ütles avalikult välja, et tema eelistaks sellest kolmikust PPA juhi kohale konkreetselt Krista Aasa.

Kommusaare asemel Belitševi väljakäimine on seega Läänemetsa väike ninanips ka Kallasele. Ühelt poolt loobus ta Kommusaarest ja käis välja tippjuhtide komisjoni pakutud kandidaadi, teisalt ei esitanud ta kandidaadiks Aasa, keda peaminister Kallas isiklikult oli toetanud.

Politseikolonelleitnant Egert Belitšev on praegu PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal.