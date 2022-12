Üldise hinnatõusu taustal tõusevad uuel aastal taas hooldekodude hinnad. Teenusepakkujad ütlevad, et kasvanud on kulutused kõigele, nii toidule kui energiale, kohatasu kergitab ka palgasurve.

Üle eesti kümmet hooldekodu pidava Südamekodude keti nõukogu esimees Martin Kukk ütles ERR-ile, et nemad vaatavad teenuste hinnad üle iga aasta lõpus. Järgmise aasta keskmine hinnatõus jääb 10 protsendi juurde.

Kukk tõdes, et sel aastal on surve hindade tõstmiseks oluliselt suurem: "See on ikkagi paljuski tingitud sellest, et kütte ja elektri hinnad ei ole tõusnud mitte 10 protsenti, vaid kordades. Ja meie kõige suurem kulukomponent, tööjõukulud, seal on vaja samuti umbes samas suurusjärgus palku tõsta."

Lääne-Nigula vallas asuvaid Risti ja Oru hooldekodusid ootab uuel aasal samuti ees hinnatõus. Kui praegu jääb üldhooldusteenuse hind 850 euro juurde, siis tulevast aastast tõuseb see 150 euro võrra, ütles hooldekodude juhataja Elle Ljubomirov. Juhataja sõnul otsustasid nad teha hinnatõusu alates 1. veebruarist

"Ilma kohatasu tõstmata ei saa hakkama. Elekter, küte, toiduhinnad on teinud hüppelise kasvu, samamoodi kallinevad medistiinitarbed. Kõik on sellega seotud," selgitas Ljubomirov.

Vaatamata laias laastus 900-1000 euro juurde jäävale kohatasule kliente hooldekodudel jagub.

Martin Kukk tõdes, et nende pakutava 700 koha täituvus on erinev. Kui Harjumaal veel vabu kohti leiab, on maakohtades majad täis.

Ka Lääne-Nigulas on kohad täis, ütles Elle Ljubomirov. "Orul on 38 kohta, Ristil on 36 kohta. Inimesed on järjekorras. Ristil on kõik kohad täis, Orul kõik kohad kohe täituvad."

"Tallinnas ja Harjumaal, kus teenus on tulenevalt kõrgemast palgatasemest mõnevõrra kallim, on vabu kohti rohkem, maapiirkondades jälle vähem," märkis Kukk.

Tuleva aasta juulist peaks rakenduma valitsuskoalitsioonis kokku lepitud hoolekandereform, mille eesmärk on võimaldada keskmise pensioni eest inimesele hooldekodu koht nii, et puuduoleva summa maksab riik. Vastava seadusemuudatuse kolmas lugemine on riigikogus tuleva nädala kolmapäeval.

Riigieelarves on selleks tuleval aastal ette nähtud 40 miljonit, aastaks 2024 57 miljonit eurot. See peaks ühtlasi kohalikel omavalitsustel võimaldama ka kodus elamist toetavate teenuste arendamist.

Keskmine pension peaks 2023. aasta 1. aprillist pärast indekseerimist ja erakorralist pensionitõusu olema ligikaudu 654 eurot.