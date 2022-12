Scholz hoiatas uue külma sõja puhkemise eest

Scholzi arvamusloo avaldas esmaspäeval ajakiri Foreign Affairs.

"Lääs peab seisma demokraatlike väärtuste eest ja kaitsma avatud ühiskonda, kuid me peame vastu seisma kiusatusele jagada maailm taas liitudeks. See tähendab, et tuleb luua uusi partnerlussuhteid, teha neid pragmaatiliselt ja ilma ideoloogiliste silmaklappideta," kirjutas Scholz.

Scholzi sõnul on vaja tugevamat Euroopa ja Atlandi-ülest ühtsust.

"Atlandi-ülene partnerlus on jätkuvalt ülioluline, et tulla toime väljakutsetega, mis tulenevad Venemaa võimalikust rünnakuohust liitlaste territooriumile, samas kui Hiina lähenemine Taiwanile nõuab tugevama partnerluse loomist kogu maailmas," kirjutas Scholz.

"Sakslaste eesmärk on saada Euroopa julgeoleku tagajaks, sildade ehitajaks Euroopa Liidus ja eestkõnelejaks globaalsete lahenduste otsimisel," kirjutas Scholz.

Scholz kritiseeris tugevalt Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ja ütles, et selle käigus hävitas Moskva julgeolekukorra, mille ehitamiseks oli kulunud aastakümneid.