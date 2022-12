Hiina pidas Taiwani lähistel sõjaväeõppusi

Hiina armee selgituse järgi toimusid Taiwani ümbruses lahinguvalmiduse patrullid ja tulejõuõppused. Peking ei täpsustanud õppuste konkreetsemat toimumispaika.

Hiina väitel viidi õppused läbi Taiwani ja USA provokatsioonide tõttu. Samas Peking ei täpsustanud, milliseid väidetavaid provokatsioone silmas peab.

"See on resoluutne vastus USA ja Taiwani praeguse kokkumängu ja provokatsiooni eskaleerumisele," teatas Hiina rahvavabastusarmee ida ringkonna väejuhatus. Armee lisas, et kaitseb Hiina riiklikku suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Taiwani kaitseministeerium keeldus esialgu õppusi kommenteerimast.

Taiwan, mida Hiina rahvavabariik peab enda territooriumiks, on viimase mõne aasta jooksul korduvalt kurtnud Hiina sõjaväelise tegevuse üle saare ümbruses. Näiteks augustis korraldas Hiina Taiwani juures samuti sõjalisi õppusi.

Sel nädalavahetusel mõistis Peking hukka USA uue kaitse-eelarve seaduse, mis lubab suurendada sõjalist toetust Taiwanile.