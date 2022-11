Narvas käiakse endiselt tank-monumenti meenutamas

Lilled, küünlad, lein ja kurvad laulud. Nii nägi Narva tanki asukoht välja augustis, mõni päev peale sõjamasina muuseumisse viimist. Nüüd on käes juba november, kuid inimesed ei taha kolme kuuga väljakujunenud tavast kuidagi loobuda.

Alates 16. augustist pole vist möödunud päevagi, kui inimesed sinna ei koguneks, et kaotatud monumendile austust avaldada.

"Kui ma abiellusin, panin selle mälestusmärgi juurde lilli, lapsed ja lapselapsed käisid samuti siin alati. Meie mälu tallati jalge alla," ütles Narva elanik Emma.

"Ka minu jaoks on see mälu ja meie uhkus. Sünnist saati, kui suvilasse sõitsime, jooksin alati bussiakna juurde tanki vaatama. See oli mu lemmikkoht. Arvan, et inimesed tulevad ikka siia, süütame küünla ja vaikime," lausus Dmitri.

Tanki mälestamise protseduur on lihtne. Kell seitse õhtul inimesed kogunevad, süütavad küünlad, toovad värsked lilled ja kuulavad nukraid sõdurilaule