Briti valitsus andis üle mitme aastakümne loa avada uus söekaevandus

Ühendkuningriik kiitis heaks esimese uue kivisöe kaevanduse rajamise viimase kolmekümne aasta jooksul.

Kriitikute sõnul õõnestab see otsus kliima-eesmärkide saavutamist ja pealegi on nõudlus kivisöe järele vähenenud, vahendas BBC.

Uue kaevanduse pooldajad aga märgivad, et uuest kaevandusest saaks kivisütt terase tootmiseks nii Ühendkuningriigis kui kogu maailmas, see tooks juurde töökohti ja vähendaks vajadust kivisütt sisse osta.

Kohalikud võimud on andnud loa uue kaevanduse jaoks kuni aastani 2049.

Cumbrias paikneva kaevanduse avamine peatati 2021. aastal enne kliimakonverentsi COP26, mis peeti Glasgows ning konkreetse kivisöe kaevanduse saatus oli viimased kaks aastat ebaselge.

Briti valitsuse kliimakomisjon (Climate Change Committee) on varem hinnanud, et ligikaudu 85 protsenti toodetud kivisöest plaanitavast kaevandusest eksporditakse tõenäoliselt teistesse riikidesse.

Briti valitsuse ministri Michael Gove kirjaliku otsuse järgi on kivisöe kaevanduse avamine "suhteliselt süsinikuneutraalne".

Gove'i juhitud ministeerium (Levelling Up, Housing and Communities) teatas, et ministri otsus on kooskõlas Briti valitsuse eesmärkidega vähendada riigis süsinikuheidet.

Briti opositsioonierakonnad ja keskkonnakaitse organisatsioonid on otsuse hukka mõistnud.

BBC toob esile, et kivisüsi on üks kõige räpasemaid fossiilkütuseid, mille kaevandamisel tekib peaaegu kaks korda rohkem süsinikuheidet kui maagaasi kasutamise kaudu.

Kaks terasetootjat (British Steel ja Tata), kes uue kaevanduse kivisütt oma terase tootmises tahavad kasutada, on lubanud, et nad kavatsevad võtta kasutusele madalama süsinikuheitega terase tootmise.

Terasetööstuse eksperdi Chris McDonaldi hinnangul kasutavad kaks ettevõtet maksimaalselt 10 protsenti kivisöe kaevanduses kaevandatud kivisöest ja aastaks 2030 ei kasuta nad enam üldse kivisütt sellest kaevandusest.

BBC märgib peale seda, et see tähendaks, et alates 2030. aastaks oleks kogu uue kivisöe kaevanduse kivisüsi mõeldud ekspordiks.