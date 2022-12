Soome nõustus vastu võtma Eestisse saabunud ukrainlasi

"Mul on hea meel öelda, et koostöös peaministriga oleme jõudmas sinnamaale – täpsemad kokkulepped on veel tegemata – et Soome valitsus on põhimõtteliselt valmis aitama meid Ukraina põgenike vastuvõtmisel. See puudutab neid ukrainlasi, kes saabuvad Eestisse ja kes ei ole veel tööle läinud või ennast kuskile sisse seadnud," teatas siseminister Lauri Läänemets (SDE) neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Tema sõnul kokkuleppe detaile veel alles pannakse paika ning sellealane koostöö võiks alata jaanuari keskpaigas. "Mis saavad need numbrid olema ja kuidas see täpsemalt olema hakkab, seda me veel täpsustame, aga põhimõtteline valmisolek on olemas ja ma arvan, et täpsem teadmine saabub jaanuari keskpaigaks ja umbes siis võiks ka kahe riigi koostöö alata ka," ütles siseminister.

Läänemets kirjutas sotsiaalmeedias, et Eesti on andnud ajutise kaitse juba ligi 41 000 Ukraina sõjapõgenikule.

"Kuid tõele otsa vaadates oleme oma võimekuse piire kompamas. Loomulikult võtame me ka edaspidi kõik abivajajad vastu, aga kriitiline küsimus on: kas ja mis abi me neile enam varsti pakkuda jõuame?" küsis ta.

Ministri sõnul oleks üheks võimaluseks kärpida vajalikke tugiteenuseid. "See aga ei mõjutaks ainult Ukraina sõjapõgenikke, vaid mitmes mõttes ka Eesti inimesi. Räägime ju haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi ning sotsiaalsüsteemi koormusest tervikuna," tõdes ta. "Näiteks ravijärjekorrad, õpetajate puudus või kasvõi see, kas suudame pakkuda põgenikele piisavat keeleõpet," lisas Läänemets.

Lisaks on Eesti sisuliselt ammendanud põgenike pikaajalise majutusvõimekuse ning ka lühiajalise majutuse pakkumise osas läheneb riik oma võimete piirile.

"Trendid on nukrad ent selged - talv on alles ees ning sõda jätkub. Et jätkuvast migratsioonist tingitud kriisiolukorda ennetada ja tagada ka edaspidi vajalikud teenused ja abi nii saabuvatele sõjapõgenikele, aga loomulikult ka Eesti inimestele, alustasin ligikaudu kuu tagas kõnelusi soomlastega, et paluda neilt tuge. Eile õhtul kinnitasid head põhjanaabrid oma valmisolekut meile appi tulla," kirjutas Läänemets.

"Oluline on rõhutada, et jutt ei käi kindlasti põgenike sunniviisilisest ümberjagamisest! Kahe riigi koostöös pakume tulevikus siia saabuvatele Ukraina sõjapõgenikele võimalust edasi liikuda Soome, kus on täna rohkem võimekust põgenikke vastu võtta ja aidata. See on iga ukrainlase vabatahtlik otsus - kedagi sunniviisiliselt me siit ära ei aja!" kirjutas minister.

Läänemetsa sõnul mõistis sotsiaaldemokraatide juhitud Soome valitsus kiiresti vajadust olla inimlik ja solidaarne ning aidata nii ukrainlasi kui ka Eestit. "Soovin tänada Soome valitsust ja siseministrit Krista Mikkoneni," lõpetas ta oma postituse.