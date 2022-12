Operail: riigiettevõttel pole õigust teha majanduslikult kahjulikke otsuseid

Operaili juhatuse teatel on nad täitnud Vene kaupade vedamisel riigi ehk omaniku ootust ega saa teha Vene kaupade veost loobumisel riigiettevõtte jaoks majanduslikult kahjulikke otsuseid.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Operail peaks loobuma igasugusest Venemaaga seotud ärist ning seda ka siis, kui see on õiguslikult lubatav. Reinsalu sõnul ei ole riigile kuuluva äriühingule moraalselt aktsepteeritav.

Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu ja juhatuse liige Merle Kurvits teatasid neljapäeval, et kevadel ministri kinnitatud omaniku ootuste järgi peab ettevõte tegelema kasumliku majandustegevusega ja säilitama kauba veovõime Eesti raudteetaristul, seda kõiki sanktsioone täites ja Venemaa ja Valgevene ettevõtetega väljuma ärisuhetest järk-järgult.

"Olenemata sellest, mida arvab Urmas Reinsalu, ei ole riigiettevõtte juhatusel mingit seaduslikku õigust teha omaenda arvamuse või eetika järgi ettevõttele majanduslikult kahjulikke otsuseid," teatas ettevõte. "Iga äriettevõtte, ka iga riigiettevõtte tegutsemise eesmärk on teenida kasumit ja vältida kahjumit omanikule. Teadlik äriettevõtte kahjustamine ning sellega teistele võlausaldajatele rahalise kahju tekitamine on lubamatu nii eetiliselt kui ka seaduse silmis."

Operail vähendab Venemaalt pärit kauba vedu järk-järgult, et vähendada kaasnevaid kahjusid ning otsib asendusi kaduvale kaubale, mida Euroopas ei ole. Vene päritolu kauba veo lõpetamise tõttu võib ettevõtte teatel nende kaubamaht uuel aastal vähendada veel 65-70 protsendi võrra. Tänavu on kaubavedu langenud mullusega võrreldes poole võrra ja töö on kaotanud või kaotamas üle 200 inimese.

"Täna on Operaili juhatus, nõukogu ja omanik ühiselt arutamas Vene päritolu kauba veo täieliku lõpetamise üle. Kui omanik uued ootused kinnitab, tuleb veel ka nõukogul otsus kinnitada, seejärel saab juhatus uued suunised tegutsemiseks," teatas Operail.

Operail märkis, et täiendavate piirangute kehtestamisel halveneb vaid riigiettevõtte konkurentsipositsioon, kuna eraettevõtted ning Läti ja Leedu riigiettevõtted saavad Vene kauba veoga jätkata.