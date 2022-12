Operail müüs Ukrainas 522 vagunit

Konkursil osales 20 ettevõtet ning parimaks osutus kahe osaleja kombinatsioon – ettevõtted Fortior Capital Ukrainast ja Teslar Trans Eestist, teatas Operail reedel.

Operaili tütarettevõte, vagunite rendiga tegeleva Operail Leasing AS vara enampakkumisel osalemise võimalust tutvustati üle 40 ettevõttele. "Konkursiga olid kursis ja sellel said osaleda 1520 mm raudtee arvestatavad tegijad, kellel võiks olla ostuhuvi ja -võimekus," sõnas Operaili juhatuse liige, Operail Leasingu tegevjuht Merle Kurvits pressiteate vahendusel. Oma pakkumise tegi protsessi eri etappides 20 huvilist, nende seas ka mitu Eesti ettevõtet.

"Pärast pakkumiste analüüsimist otsustasime, et mõistlikum on müüa vagunid kahes jaos: Ukrainas asuvad vagunid ja ülejäänud vagunid eraldi," ütles Kurvits. Ukrainas asuvad vagunid erinevad teistest vagunitest, sest neid ei saa riigist välja tuua. "Enamik vaguneid on sõjast puutumata, teevad oma tööd ning teenivad Ukraina territooriumil renditulu, kuid raudteeühendused naaberriikidega on kasinad," selgitas Kurvits.

Müügile eelnesid põhjalikud läbirääkimised parimate pakkujatega. "Tegemist on kalli ja tehniliselt spetsiifilise varaga, mis müüdi koos kehtivate rendilepingutega – detaile, mis on vaja läbi töötada, on palju," põhjendas Kurvits protsessi pikkust. "Ukrainas valitsevat sõjaolukorda arvesse võttes on tegemist Operaili jaoks heade müügitehingutega."

Lisaks Ukrainas asuvatele vagunitele on lõpusirgel ka vagunirendiäri ülejäänud umbes 2000 vaguni müügiprotsess, mis on jõudnud ostu-müügilepingute läbirääkimiste faasi parimate pakkujatega. Enamik vaguneid on kaetud rendilepingutega. Kõik rentnikud eranditult on Euroopa ettevõtted. Vagunid asuvad peamiselt Eestis, Kasahstanis ja Mongoolias. Venemaale vaguneid renditud ei ole.

Operail rõhutas, et vagunite müük ei ole seotud Venemaa agressiooniga Ukrainas. Eesti riik otsustas Operaili mittestrateegilistest ärisuundadest väljumise kasuks 2016. aastal, kui see mõte kirjutati koalitsioonilepingusse. Praktikas jõudis omanik vastava otsuse alla kirjutada 2021. aasta kevadel. Vagunite rent on viimased kuus aastat olnud Operaili tulusaim ärisuund, sealt on tulnud 99 protsenti kasumist.

Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu ütles juba teisipäeval ERR-ile, et ettevõtte loodab aasta lõpuks müüa kõik Ukrainas, aga ka Kasahstanis, Mongoolias ja Usbekistanis asuvad vagunid ning Soomes tegutseva tütarettevõtte.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilised ärisuunad on kaubavedu, veeremi remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd umbes 400 inimesele.