Tartu vähendab kokkuhoiuks bussiliinide väljumiste arvu

Tartu linn vähendab kokkuhoiu eesmärgil bussiliinide väljumisaegu. Ühe linnaliini puhul on kohalikel tekkinud kartus, et lapsed ei jõua muudatuse tõttu hommikul õigeks ajaks bussiga kooli.

Gaasi hinnatõusu tõttu tõstis Tartu linn juba suvel bussipileti hindasid. Näiteks tunnipilet maksab nüüd tartlastele üks euro ja teistele 1,50 eurot. Sellest aga üldise hinnatõusu leevendamiseks linnale ei piisanud ning alates pühapäevast väheneb ka busside väljumiste arv.

"Kõige sagedasemate väljumistega bussiliinid on need, kus võiks olla mõju kasutajale kõige väiksem. See oli see loogika, millest lähtusime. Ehk siis sellest tulenevalt need neli liini, millel ongi kõige sagedasemad väljumised, need osutusid pikendamise kohaks. Neljal liinil intervalli umbes viie minuti võrra pikendamine annab meile umbes ühe miljoni eurot aastas säästu," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Seega kui varem läks tunnis kuus bussi, siis edaspidi neli. Lisaks ei ole osadel liinidel enam hilisõhtusi väljumisi.

"Aktuaalse kaameraga" rääkinud bussireisijad peavad seda hinnatõusus paratamatuks, muret tunnevad aga paljud lapsevanemad. Buss, millega lapsed hommikuti kooli lähevad, on juba senise graafikuga väga täis, kuna teenindab mitme kooli õpilasi.

"Kesklinna kooli lapsi, Waldorfkooli lapsed, Maaülikooli tudengid ja töötajad. Ja väga raske on pääseda bussi peale, juba senise graafikuga on olnud keeruline pääseda bussi. Kui sellel kellaajal graafikut hõrendatakse, siis kindlasti muutuks see veel keerulisemaks," rääkis lapsevanem Siiri.

Ka linnavalitsus on liini number kuus osas saanud palju tagasisidet ning teatas neljapäeval siiski ühest hommikusest lisaväljumisest.

Abilinnapea tõdes, et see on probleemile veel pool lahendust. Samuti rõhutab linn, et hõredam bussigraafik on ajutine.

"See on ikkagi hädakäik tänasel päeval, see ei ole mingisugune taotluslik, meie eesmärk on ikkagi ühistransporti sagedasemaks muuta. Kui mingil põhjusel gaasihind peaks odavnema järgmisel aastal, siis ei ole välistatud, et sügisest võiks intervalle uuesti üle vaadata," ütles Tamm.