Keskerakond soovib kolmeastmelist tulumaksu

"Keskerakond tuleb täna välja oma astmelise tulumaksu ideega nendeks valimisteks. See tähendab kolme astet, esimene on tulumaksuvaba miinimumi tõus 725 euroni järgmisel aastal, mis on võrdne ka miinimumpalgaga. Teine aste on täna kehtiv 20 protsenti. Kolmas aste on kaks keskmist palka ja sealt edasi hakkab kehtima tulumaks 30 protsenti," ütles Ratas.

Ratas märkis, et käesoleva aasta kolmandas kvartalis tähendaks see 30-protsendilist tulumaksu inimestele, kelle brutokuupalk on 3400 eurot ja enam.

"Võib julgelt väita, et inimesed, kes teenivad kuni 3000 eurot brutopalka võidavad uuest süsteemist aastas kuni 1740 eurot," ütles Ratas.

"See on õiglane, kui need inimesed, kes teenivad Eestis rohkem, ka panustavad protsentuaalselt rohkem," rääkis Ratas.

Ratase sõnul oleks nende ettepaneku rakendamisel kaotus riigieelarvest väiksem kui Reformierakonna ettepanekul kehtestada ühetaoline tulumaksuvaba miinimum. "See ka kõrgema astme puhul toob raha. Summa summarum jääb see idee samuti miinusesse," ütles ta.