Euroopa Parlamendi juht peatas korruptsioonikahtlusega asepresidendi volitused

Politsei pidas Kreeka vasaktsentristliku poliitiku ja endise teleajakirjaniku Kaili (44) kinni reedel seoses kahtlustega, et tema ja veel neli inimest on ebaseaduslikult esindanud Brüsselis Katari huve. Kinnipidamiste ja 16 aadressil tehtud läbiotsimiste käigus leidis politsei väidetavalt Kaili kodust 600 000 euro väärtuses sularaha, konfiskeeriti ka arvuteid, mobiiltelefone ja dokumente, mida võimud nüüd uurima asuvad.

Belgia föderaalprokuratuuri teatel on uurimine seotud korruptsiooni ja rahapesu kahtlustega.

Metsola pressiesindaja teatel otsustas parlamendi juht peatada koheselt kõik Kaili volitused parlamendi asepresidendina. Euroopa Parlamendil on 14 asepresidenti. Varem oli Metsola Twitteri vahendusel teatanud, et parlament on kindlalt korruptsiooni vastu ja lubas teha kõik endast oleneva uurimise abistamiseks, vahendas France24.com.

Kreeka sotsialistliku partei PASOK liige ning europarlamendis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Kaili peeti kinni reedel mõni tund pärast seda, kui Belgia politsei oli küsitlemiseks kinni pidanud neli muud inimest. Väidetavalt oli kinnipeetute hulgas vähemalt kolm itaallast. Teiste seas ka Kaili elukaaslane, EP sotsialistide ja demokraatide saadikurühma assistent Francesco Giorgi ja kunagine Itaaliast valitud eurosaadik Pier-Antonio Panzeri. Roomas olevat väidetavalt kinni peetud ka Panzeri abikaasa ja tütar.

Panzeri (67) juhib Brüsselis tegutsevat inimõiguste kaitse organisatsiooni Fight Impunity (Võitle karistamatusega) ning selle organisatsiooni asutaja on Giorgi, kes samal ajal nõustab parlamendis sotsialistide saadikurühma Aafrika ja Lähis-Ida teemadel.

Väidetavalt peeti kinni ka veel ühe inimõiguste kaitse organisatsiooni, No Peace Without Justice (Ilma õiguseta pole rahu) juht Niccolò Figà-Talamanca. Organisatsiooni kontor asub samas hoones kui Fight Impunity oma.

Organisatsiooni No Peace Without Justice asutas kunagine europarlamenid liiga ja Itaalia välisminister Emma Bonino ning ta on ka Fight Impunity nõukogu liige. Märgina Panzeri sidemetest toob Politico välja, et tema organisatsiooni auliikmed on ka kunagine Prantsuse peaminister Bernard Cazeneuve ja Euroopa Komisjoni endine rändeküsimuste volinik Dimitris Avramopoulos. Fight Impunity auliige oli ka Euroopa Liidu kunagine välispoliitikajuht, Itaalia endine välisminister Federica Mogherini, kes lahkus organisatsiooni nõukogust laupäeva hommikul.

Kinnipeetute seas olevat ka Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni juht Luca Visentini.

Kahtlustuste kohaselt on kinnipeetavad seotud Katari huvide esindamisega. Nii kirjutas väljaanne Politico, kuidas Kaili kiitis sealset töötajate õiguste kaitset ajal, kui jalgpalli maailmameistrivõitluste eel oli riik sattunud võõrtöötajate halbade töötingimuste tõttu tugeva kriitika alla.