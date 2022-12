Europarlamendi Katari skandaaliga on seotud lätlasest nõunik

Eldars Mamedovs töötas Sotsialistide ja Demokraatide fraktsiooni heaks üle kümnendi ning tegeles peamiselt Iraani, Iraagi ja ja teiste Araabia piirkonna riikide teemadega, vahendas Läti rahvusringhääling LSM Prantsuse ajalehte Le Point.

Le Point tõi esile, et Mamedovsi töö peatamine oli seotud Katari korruptsiooniskandaaliga.

Mamedovs olevat lehe sõnul ärgitanud sotsiaaldemokraatlikku fraktsiooni olema leebem oma Katari poliitikas. Samuti olevat ta vastu resolutsioonile, millega Euroopa parlament kuulutas Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks.

Mamedovs olevat samuti olnud Iraani režiimi suhtes ebamäärasel positsioonil. Iraan tarnib Venemaale sõjalisi ründedroone, mida viimane on kasutanud enda algatatud sõjas Ukraina vastu.

Sotsialistide ja Demokraatide fraktsioon teatas teisipäeval, et neil on korruptsiooni suhtes nulltolerants ning fraktsioon toetab käimasolevat juurdlust. Teates ei kinnitatud, et Mamedovsi töö peatati, kuid mehe kontaktandmeid nende veebilehel enam ei ole.

Mamedovs kandideeris 2014. aastal edutult Läti Koosmeele (Saskana) nimekirjas. Tema isa on Aserbaidžaani taustaga ettevõtja Adigyozal Mamedov. LSM tõi esile, et vanem Mamedov on Lätis seotud mitmete suurte hangetega.