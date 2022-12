Postimehe ja Õhtulehe juht prognoosivad ka EPL-i esmaspäevase lehe kadumist

"Ma ei hakkaks kihla vedama, aga ma arvan, et ei lähe mööda väga palju aega, kui ka Eesti Päevaleht teatab, et nad nihutavad oma ilmumise teisipäevalt laupäeva peale, kui praegu ilmuvad nad esmaspäevast reedeni. Siin tuleb lihtsalt natukene oodata, aga see on väga kindel, et see juhtub," ütles Hõbemägi Vikerraadio saates "Uudis+".

Temaga nõustus ka Šmutov, kes rõhutas, et nende otsus põhineb kuluarvutustel. Lisaks tähendaks Õhtulehe ja Postimehe loobumine esmaspäevasest kojukandest, et Eesti Päevalehe jaoks muutuks see veelgi kallimaks, tõdes ta. "Oleks üllatav, kui nüüd üks ajaleht võtaks enda kanda nii Õhtulehe kui Postimehe kulud," märkis Šmutov.

Mõlemad rõhutasid, et Omniva teade tõsta kojukande hinda 22 protsenti on nende jaoks talumatu, arvestades ka muid hinnatõuse.

Šmutov tõi ka esile, et kui viimastel aastatel on Omniva kojukande hinda tõstnud 9–11 protsenti, siis seekordne hinnatõus oleks selles kaks korda suurem.

Küll aga kinnitasid mõlema lehe peatoimetajad, et lehe väljaandmisest laupäeval ei loobuta nii pea.

"Praegu ma seda ohtu ei näe, sest see on väga mahukas ja seal väga palju kõrgekvaliteedilist materjali, panustame sinna väga palju ressursse," rääkis Hõbemägi laupäevasest Postimehest. Tema sõnul on inimesed, kes ainult nädalavahetuse paketti tellivadki. "Kindlasti me ei plaani seal mingeid muudatusi teha või kui, siis ainult sisu paremaks teha, kui vähegi saame," rõhutas Hõbemägi.

"Ma arvan, et laupäevased lehed, nii Õhtulehe kui Postimehe vaates on kõige paremini kaitstud. Kui maailmas peaks ka mingi katastroof juhtuma, siis laupäevalehed kaovad viimasena," lisas Šmutov.

Postimees teatas neljapäeval ja Õhtuleht reedel, et riikliku kojukandefirma Omniva hinnatõus, aga ka muude kulude kasv sunnib neid muutma paberlehe ilmumispäevade arvu ja kokkuhoiu nimel loobutakse jaanuarist esmaspäevase lehe väljaandmist.