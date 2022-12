Twitteri töötajad polnud Trumpi konto blokeerimise vajaduses ühel meelel

2021. aasta 6. jaanuaril tungisid sajad Trumpi toetajad kongressihoonesse. Twitter sulges Trumpi konto 8. jaanuaril. Vahepeal jätkas Trump Twitteris postitamist.

"Need 75 miljonit Ameerika patriooti, kes hääletasid minu poolt, neil on hääl tulevikus. Neid ei kohelda ebaõiglaselt ühelgi viisil," kirjutas 8. jaanuari hommikul Trump. Veidi hiljem kirjutas Trump, et ei osale oma järeltulija inauguratsioonil. Tavaliselt on ametist lahkuvad presidendid seisnud oma ametijärglaste kõrval Kapitooliumi trepil ja jälginud neid vannet andmas, näidates nõnda toetust võimu üleminekule.

Hiljuti avaldas aga Elon Muski näol uue omaniku saanud Twitter ettevõtte sisedokumendid, mis kirjeldavad ettevõtte juhtide arutelusid 8. jaanuaril. Aruteludel leidsid mõned juhid, et Trump pole kasutustingimusi rikkunud.

Üks Twitteri töötaja viitas Trumpi teisele postitusele. "See on lihtsalt selleks, et öelda, et ta ei osale inauguratsioonil", kirjutas töötaja. Poolteist tundi hiljem küsis Twitteri tippjuht Vijaya Gadde, kas postitused võisid sisaldada sõnumit, mis õhutab edasist vägivalda. Sieejärel küsis toonane Twitteri juht Jack Dorsey, miks pole Trumpi kontot veel blokeeritud. Varsti blokeeriski Twitter Trumpi konto.

Twitteri sisedokumentide avaldamisel osales tuntud sõltumatu ajakirjanik Bari Weiss, kelle sõnul oli Twitteris teisitimõtlejaid, vahendas The Times.

Need teisitimõtlejad ei toetanud Trumpi konto blokeerimist. "Võib-olla sellepärast, et ma olen Hiinast. Ma mõistan, kuidas tsensuur võib hävitada arutelu," kirjutas üks töötaja.

Parempoolne USA väljaanne Fox News kirjutas, et pea kõik suuremad demokraatide meelsed väljaanded ignoreerisid Twitteri dokumentide skandaali kajastamist. Ainult telekanal MSNBC tegi dokumentidest ulatusliku kajastuse.