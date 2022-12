Vallavanem: Saaremaa võrgu ülesehitamine võtab aega vähemalt jõuludeni

Tuisk rääkis ERR-ile, et Saaremaal on võrgukahjustused sellised, nagu oleks sealt sõda üle käinud.

"Meil on pikad postirivid maas, siin on töömeestel pikk-pikk tööpõld veel ees," nentis ta.

Tuisu sõnul tuleb saarel praegu lund vahelduva eduga lisaks, kuid teisipäeva õhtuks loodetakse lõviosal kliendidest vool tagasi saada.

"Homme õhtuks jäävad mingid sabad. Elektrilevi loodab, et nädala lõpuks on kõigil vool tagasi, küll aga jäävad ehitusbrigaadid suures osas siia tööle, sest võrgu ülesehitus võtab aega vähemalt jõuludeni, kui mitte uue aastani," lausus ta.

Töö käib Tuisu sõnul korralikus tempos, kuid muresid on palju, sest metsas on liinide vahel olud väga rasked: liinid ise on jääs, puudel on palju lund ja rikkekohti on väga palju. On liine, kus kahe alajaama vahel on 20 rikkekohta, seega on tööd teha veel hirmus palju.

Vallavanem märkis, et on korterelamuid, kus ongi ainult elektriküte ja inimestel on toas viis kuni seitse kraadi sooja. Samuti on probleeme veevarustusega ja ehkki mõneks ajaks saab generaatorite toel vett anda, siis püsivalt mitte, sest muidu ummistub kanalisatsioon ning selle mure lahendamine eeldaks juba vahepumplate ümber tegemist.

"Inimesed on kohati külmas, rääkimata sellest, et järjest on tekkinud probleeme loomadega. Farmides on tihtilugu oma generaatorid olemas, aga nad peavad nendega vastu kaks päeva," kirjeldas ta ja ütles, et mõnes piirkonnas on elekter ära juba alates kolmapäevast. "Tegelikult on meil muresid seinast seina ja üsna palju."

Sahad jäävad hangede vahele kinni

Saaremaa on Tuisu sõnul päästnud see, et Kuressaarel, Salmel ja Orissaares pole vooluga peaaegu probleeme olnud. Kuressaares on lund küll silmini ja tuleb juurde.

Kui suured teed on laias laastus sõidetavad, siis väiksematel riigi- ja vallateedel on probleeme ja sinna ei mahu enam lumi ära.

"Meil on kiviaedade vahel, külade vahel ja aedade vahel, ka Kuressaare linnas see probleem, et sahk jääb kahe hange vahele kinni. Lund pole mitte kuskile panna ehk meil on väljas juba lumepuhurid, linnas käib metsik lume äravedu ja maapiirkondades tõstavad fontaallaadurid lund ära ja samamoodi puhuritega viiakse lund minema. Kindlasti on kohti, kus tee on täna veel kinni," nentis ta.

Kui kriis läbi saab, kavatseb vald Elektrileviga koos juhtunut analüüsida, sest Tuisu sõnul on neil must miljon tähelepanekut, kuidas saaks paremini teha.

Ehkki olukord on viimastel aastatel paranenud, leiab vallavanem, et Saaremaa elektrivarustuse tagamiseks peaks riik suuremaid investeeringuid tegema.

"Meil on valus koht, millega on viimastel päevadel kõige rohkem vaeva nähtud, kõrge prioriteediga, see on meie 35-kilovoldine liin, mis läheb Väätsalt läbi Kihelkonna ja Lümanda Leisini välja. Seal taga on hästi palju kliente, ma tean, et see on neil projekteerimisel ja plaanitakse lähima paari aasta jooksul ümber ehitada," rääkis Tuisk.

Vald ootab Elektrilevilt paremat liinikoridoride hooldust

Tema sõnul tuleb uus liin 110-kilovoldine, kuid see tähendab, et maa sisse liini panna ei saa, vaid see jääb õhku. Küll aga raiutakse liinikoridor laiemalt lahti. Vallavanema hinnangul seisabki Elektrilevi valiku ees, kas hakata kaableid seal, kus võimalik, maa sisse panema või liinikoridore märksa paremini hooldada, nii et puud ei saaks neile peale kukkuda.

Kui suur on tormiga tekitatud kahju ja milliseid kulusid ettevõtjad on kandnud, ei osanud Tuisk öelda, kuid märkis, et ettevõtted saavad hakata Elektrilevile kahjunõudeid esitama.

Vald ise ei ole tema sõnul raha lugenud, vaid jaganud oma generaatoreid, neid juurdegi laenanud ja kütust andnud - klaarida jõuab hiljem.

"Ka Elektrilevi ei loe praegu rahalisi vahendeid, pääste on andnud siia oma tehnikat oi-oi kui palju juurde, ka politsei on andnud," loetles vallavanem ja lisas, et keegi pole seda teed läinud, et raha kokkuhoiu nimel kahjude likvideerimisega venitada.

Kella 14.15 ajal oli Saaremaal elektrita 2914 majapidamist.