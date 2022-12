Euroopa Ülemkogu arutab energia ja inflatsiooni muresid

Ungari läks kompromissile ning emotsionaalsed tülid jäävad kõrvale. Ent Ungari probleemide puudumiseta on arutada endiselt palju. Kui Ukraina kõrvale jätta, siis on liidus kõige põletavamaks probleemiks loomulikult energia. Soe november süstis paljudesse positiivsust, sest talv elatakse kindlasti üle.

Ent viimaste päevade külmad ilmad on jälle meelde tuletanud kõrgeid elektrihindu.

Peaministrid ja presidendid ise ilmselt gaasihinnalae arvu üle vaidlema ei hakka, aga jutuks tuleb see kindlasti. Seejuures ka gaasi ühisostud, mida Euroopa Komisjon peab üheks olulisemaks lahenduseks järgmise talve üle elamiseks. Nimelt on Euroopa juhtpoliitikute praeguseks suurimaks mureks just see, et järgmiseks talveks ei jätku piisavalt gaasi.

Seejuures ei aita üldse Euroopa Parlamendis lahvatanud Katariga seotud korruptsiooniskandaal, sest Katar on olnud üks Euroopa olulisemaid gaasitarnijaid pärast Ukraina sõja algust. Euroopa juhid peavad sõnades olema tugevalt korruptsiooni vastu, aga tegelikult kardavad nad Katarit välja vihastada. Seepärast ongi riigid keskendunud ka sellele kuidas rohepööret võimalikult kiirelt ellu viia ja puudujäävad võimsused uute roheliste energiaallikatega katta.

Seejuures räägivad juhid ka sellest kuidas Euroopa rohepööre ei pruugigi nii võimsaks osutuda, sest ka USA on enda oma käima lükanud inflatsiooni vähendamise algatuse näol. Kuna USA pakub rohelise energeetika firmadele rohkelt toetusi, siis on ka paljud Euroopa roheenergia pioneerid keeranud oma pilgud hoopis üle Atlandi ookeani.

Ühest küljest ootas Euroopa pidevalt, et ka Ühendriigid oma kliimalubadusi täitma hakkaks. Teisalt on Joe Biden suutnud teha sellise plaani, mis USA tööstuse konkurentsivõime Euroopa omast selgelt paremale positsioonile seab. Ja tegelikult ongi Euroopa juhtide peamiseks peavaluks see, et kuidas suudab USA alati leida samadele probleemidele lahendusi, mis nende majanduse paremale positsioonile seavad.