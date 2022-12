Prantsusmaa taas tööle pandud tuumareaktorid tagavad napilt riigile elektri

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas eelmisel kuul, et riik võib talvise elektritarbimise kasvu tõttu kehtestada plaanilisi elektrikatkestusi. Elektri tootmise mahu tõstmiseks on Prantsusmaal taas tööle pandud viis tuumareaktorit, mis varem hooldustööde tõttu suleti, vahendas The Wall Street Journal.

Tuumareaktorid vajasid remonttöid, kuna osade reaktorite seest leiti korrodeerunud torusid. Esimene korrodeerunud jahutusvee toru leiti 2021. aasta oktoobris Civaux tuumajaamas, mis on Prantsusmaa uusim tuumajaam.

Korrodeerunud torude leidmise tõttu peatati riigis 30 tuumareaktori töö. Kokku on Prantsusmaal 56 reaktorit, millest praegu töötab 41.

Alates eelmisest nädalast on Prantsusmaal elektrit toodetud üle 41 000 megavati. Prantsuse elektrivõrgu haldusettevõtte esindaja kinnitusel on riigis elektrikatkestuste oht kui tootmine on vaid 40 000 megavatti.

Prantsuse riiklik elektriettevõte EDF (Électricité de France) peaks aasta lõpuks tööle saama veel neli reaktorit, mis lisab elektrivõrku 4400 megavatti elektrit.

Prantsusmaa valitsuse ametiisikud on varem palunud majapidamistel ja ettevõtetel elektrit säästa. Riigiasutustest on hoonete sisetemperatuuri vähendanud ka Prantsuse koolid.

Prantsusmaa elektrivõrgu ettevõtte RTE teatel tundub, et soovitused tarbimise vähendamiseks tunduvad töötavat ning 11. detsembri seisuga oli elektri tarbimine riigis pea 10 protsenti väiksem kui eelmisel aastal samal ajal.

Prantsuse energiaministri Agnes Pannier-Runacheri sõnul on säästetud elekter võrdväärne seitsme tuumareaktoriga, mis muudab talve üleelamise selle võrra lihtsamaks.

EDFi teatel kavatsetakse aastaks 2025 üle kontrollida kõik Prantsusmaa tuumareaktorid. EDF on maailma suurim tuumajaamade haldusettevõte ning üks olulisemaid elektriettevõtteid Euroopas. Tavaoludes toodavad EDFi reaktorid üle 50 000 megavati elektrit, mis on 70 protsenti Prantsusmaa kogu elektri tarbimise mahust.

Varem on Prantsusmaa oma tuumajaamadega toodetud elektrit ka naaberriikidele eksportinud, kuid sel aastal on nad pidanud elektrit importima. The Wall Street Journal toob esile, et kohati pidi Prantsusmaa eelmisel nädal kuni viiendiku enda elektrist importima.