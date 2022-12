Sutter ühendaks Estlink 3 abil Läänemere tuulepargid

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles ERR-ile, et järgmised elektri välisühendused tuleks planeerida sinna, kuhu planeeritakse rajada kõige rohkem tootmisvõimsust.

"Oleks väga loogiline, et see ühendus Soomest võiks kulgeda üle Lääne-Eesti saarte, Hiiumaalt ja Saaremaalt Kuramaale välja, kus on Lätis juba päris tugev võrk olemas," selgitas Sutter. "Ühtepidi lahendaks see riikidevahelist ühendust ja teistpidi saaks tee pealt võtta kaasa ka kõiki taastuvenergia tootmisvõimsusi – avameretuulepargid, maismaatuulepargid, miks mitte ka päikesepargid saartel."

Sutter põhjendas, et see oleks kokku odavam lahendus, kui eraldi ehitada ühendus Soomega ja ühendused uute tootmisvõimsustega.

Praeguse plaani järgi algab järgmine rajatav merekaabel Soomega Estlink 3 Paldiskist.

Eleringi merevõrgu programmi direktor Getlyn Allikivi ütles, et proovida need ühendused läbi erinevate tuuleparkide ehitada oleks tehniliselt keerulisem ja kogukulu oleks kindlasti kõrgem, kui otseühenduse viimine punktist A punkti B kahe riigi vahel.

Allikivi lisas, et Elering juba tugevdab Lääne-Eestis ülekandevõrku, küll aga maa peal mitte mere põhjas. "Sama Harku-Lihula-Sindi liin, mis liigub edasi lõunasse ehk Lätti oleks ülekandekoht, kust Estlink 3 pidi saaks samal eesmärgil liikuda energia näiteks põhja suunas või vastupidi põhjast lõunasse ehk meile. Loome sellega palju suuremad eeldused, võimalused meie enda arendajatele oma toodangut läbi ülekandevõrkude eksportida."

Lisaks plaanib Elering uusi ühendusi Saaremaaga.

Kuid Sutter avaldas muret, et ühendused ei pruugi valmida samas tempos kui uued tuulepargid.

Sutter rõhutas, et lahendus kallile elektrile ei pea olema paremad välisühendused, vaid saab ka Eestis odavamalt toota: "Just seepärast tuleks üle mõelda miks me Estlink 3 ehitame."

"Igal juhul kui me hakkame siin tootma rohkem elektrit, ma mõtlen Eestis, aga ka Leedus, kus Enefit Green mitut tuuleparki ehitab, siis selle võrra on meil vähem vaja lihtsaid riikidevahelisi ühendusi, aga meil on kindlasti vaja ühendusi kuhu liita uusi taastuvenergiavõimsusi," selgitas Sutter.