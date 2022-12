Musk eemaldas Twitterist seitse silmapaistvat USA ajakirjanikku

Blokeeritud ajakirjanike hulka kuulusid Ryan Mac, kes töötab ajalehes The New York Times ja ajakirjanik Drew Harwell, kes töötab ajalehes The Washington Post. Twitteris ei saa enam postitada ka telekanali CNN ajakirjanik Donie O'Sullivan, vahendas Financial Times.

Blokeerimine oli seotud vaidlusega, mis puudutas Twitteri kontot "elonjet". Selle konto lõi USA tudeng Jack Sweeney. See konto jagas andmeid Muski eralennuki asukoha kohta, Musk kustutas lõpuks konto.

Pärast Sweeney konto eemaldamist teatas Musk, et muudab Twitteris kasutustingimusi. Selle käigus keelati kasutajate reaalajas asukoha avaldamine. Musk väitis, et Sweeney konto seadis ohtu tema perekonna.

Mõned ajakirjanikud viitasid oma postitustes uuele "elonjeti" kontole, mille Sweeney asutas sotsiaalmeediaplatvormil Mastodon. Musk ütles, et ajakirjanike suhtes kehtivad samad reeglid, mis kõigile teistele. Seetõttu kustutas Musk ajakirjanike kontod.

Neljapäeval kustutas Musk samuti Mastodonile kuuluva Twitteri konto. Musk ei vastanud ajalehe Financial Times kommentaaritaotlustele, Twitteril pole enam avalike suhete meeskonda.