Sõja 299. päev | Zelenski: Vene droonirünnak esmaspäeval tehti uue droonipartiiga

Oluline 19. detsembril kell 20.28:

- Zelenski: Vene droonirünnak esmaspäeval tehti uue droonipartiiga;

- Putin on visiidil Valgevenes;

- Venemaa korraldas Kiievi pihta droonirünnaku;

- Zelenski: Valgevene piiri kindlustamine on jätkuvalt Ukraina üks prioriteete;

- Ukraina teatel saatis Venemaa Ukraina pihta 35 uitdrooni, millest õhutõrje tulistas alla 30 drooni;

- Danilov: Venemaa suudab teha ainult 3–4 suurrünnakut veel;

- Ukraina peastaap: Venemaa koondab lisavägesid Melitopoli lähistele;

- CIA peadirektor: Venemaa pole huvitatud tõsistest kõnelustest Ukrainaga;

- ISW: Prigožin jätkab jõupingutusi, et tõsta Venemaal Wagneri võitlejate mainet;

- Ukraina luure: Venemaa ei valmista ette uut suurt pealetungi.

Ukraina peastaap õhtul: esmaspäeval tulistati alla kaks Vene kopterit

Ukraina kaitsejõudude peastaabi õhtuse rindeülevaate kohaselt tulistasid Ukraina väed alla kaks Vene kopterit. Alla tulistatud lennumasinate tüüpi ei täpsustatud.

Peastaap täpsustas ka Ukrainat esmaspäeval rünnanud droonide arvu – rünnakuteks olevat kasutatud 28 Iraani päritolu Shahed 136 drooni, millest 23 tulistati alla.

Samuti teatatu ühe laskemoonalao, kahe kontrollpunkti ning kahe üksuste koondumise ala ründamisest.

Sunak: Venemaalt tuleb võtta võimalus end sõjaliselt taastada

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak ütles esmaspäeval Riias peetud kõnes, et lääneriigid peavad tegema tööd, et nõrgendada Venemaa võimekust end sõjaliselt taastada (Russia's capability to regroup), vahendas AP.

Sunaki sõnul peavad Venemaa algatatud sõja majanduslikud tagajärjed olema Venemaale jätkuvalt karmid.

Zelenski: Vene droonirünnak esmaspäeval tehti uue droonipartiiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas hiljuti peetud sõnavõtus, et esmaspäeval tehtud droonirünnak Ukraina vastu tehti hiljuti Venemaale antud Iraani droonidega.

Zelenski sõnul tarnis Iraan Venemaale 250 täiendavat Shahed-drooni.

Putin on visiidil Valgevenes

Venemaa president Vladimir Putin on riigivisiidil Valgevenes. Kuigi meedias on palju spekuleeritud, et Venemaa võib taas rünnata Ukrainat läbi Valgevene territooriumi, lükkas Kremli esindaja Dmitri Peskov need väited ümber, nimetades neid väljamõeldisteks.

Koos Putiniga on Valgevenes ka Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu, välisminister Sergei Lavrov ning Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov, vahendas Ria Novosti.

Vene allikate teatel taastati Kertši sillal autoliiklus peale järjekordset remonti

Esmaspäeval jätkus autoliiklus Kertši sillal, mis ühendab Venemaad okupeeritud Krimmi poolsaarega.

Liiklus sillal peatati varem remondi tõttu mitmeks tunniks, vahendas Interfax.

Kuigi Vene president Vladimir Putin sõitis värskelt taas avatud sillal 5. detsembril on Kertši väina sild siiski olnud remonttööde tõttu suletud 8., 12. 16. ja 19. detsembril.

Tollal teatas Putin, et silla remont saab valmis märtsiks. Sild sai tugevalt kahjustada plahvatuses sel sügisel, mistõttu silla kasutamine peatati.

Venemaa korraldas Kiievi pihta droonirünnaku

Venemaa korraldas esmaspäeva varahommikul Kiievi pihta droonirünnaku, linnas kärgatas kaks plahvatust. Kiievi võimud palusid elanikel jääda varjupaikadesse.

Kiievi oblasti juht Oleksi Kuleba ütles, et Venemaa rünnaku tõttu jäi kolm piirkonda ilma elektrita.

Ukrainska Pravda teatel toimusid plahvatused Kiievi kesklinnas. Ukraina võimude teatel ründas Venemaa linna hulkurdroonidega. Ukraina teatel korraldas Venemaa droonirünnaku ka Mõkolajivi pihta.

"Vaenlane ründab pealinna hulkurdroonidega. Õhutõrje töötab. Hetkel on Kiievi õhuruumis alla tulistatud juba üheksa vaenlase hulkurdrooni," teatas esmaspäeva hommikul Kiievi sõjaväeadministratsioon.

Ukraina teatel saatis Venemaa Ukraina pihta 35 hulkurdrooni ja õhujõud tulistasid alla 30 drooni

Ukraina võimude teatel rünnati Ukrainat 35 Shahed-361/131 drooniga, millest 30 tulistas õhutõrje alla.

Venemaa saadetud droonid tabasid Kiievi taristut ning kahjustasid sõiduteed ja kõrghoonet. Venemaa saatis esmaspäeval droone ka teiste Ukraina linnade pihta.

Ukraina võimude teatel sai Kiievi oblastis Venemaa rünnaku tõttu kaks inimest vigastada.

Droonirünnak Ukraina pihta tehti Aasovi mere idarannikult.

Kiievi kesklinn Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEI CHUZAVKOV

Danilov: Venemaa suudab teha ainult 3-4 suurrünnakut veel

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov väitis intervjuus Ukrainska Pravdale, et Venemaal on piisavalt rakette, et teha veel kolm või neli suurrünnakut Ukraina taristu vastu.

Danilovi väitel on Vene relvajõud kasutanud Ukraina vastu suunatud rünnakute käigus ära rohkem rakette, kui peaks alles jääma strateegilise tagavara hoidmiseks ning see piir on ületatud juba mõnda aega tagasi.

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär samas hoiatas, et S-300 õhutõrjerakette Vene vägedel veel jagub, et Ukrainat rünnata.

The Kyiv Independent meenutas, et Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles 22. novembril, et Venemaa on enamiku oma täppisrakettidest Ukraina pihta suunatud rünnakute käigus ära kulutanud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väitis oktoobri lõpus, et Vene väed on Ukraina pihta tulistanud üle 4500 raketi.

Zelenski: Valgevene piiri kindlustamine on jätkuvalt Ukraina jaoks väga tähtis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Valgevene piiri kindlustamine on endiselt Ukraina sõjaväe üks tähtsamaid ülesandeid.

Venemaa saadab Valgevenesse täiendavat sõjatehnikat. Hiljuti saatis Venemaa Valgevenesse sõjalennukeid ja raskeveokeid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina teatel valmistab Venemaa ette rünnakut Valgevene suunalt ning seda tuleva aasta jaanuari lõpus või veebruaris.

Venemaa korraldas reedel taas raketirünnaku Ukraina linnade pihta. Riigis tekkisid elektrikatkestused. Zelenski sõnul said üheksa miljonit ukrainlast elektri tagasi. Pole veel selge, kuidas esmaspäevane droonirünnak kahjustas Kiievi elektritaristut.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles veel pühapäeva hommikul, et Kiievi elanikel on küte täies ulatuses taastatud. Samal ajal jätkavad insenerid tööd, et stabiliseerida linna soojusvarustus.

Laupäeval teatas Zelenski, et et pärast reedest terrorirünnakut jätkuvad remonditööd ilma vaheajata.

Ukraina peastaap: Venemaa koondab täiendavaid vägesid Melitopoli lähistele

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Vene väejuhatus asunud koondama vägesid okupeeritud Melitopoli lähistele Lõuna-Ukrainas. Peastaabi väitel kaaluvad Vene okupatsioonivõimud värvata Vene väkke ka Vene poolele üle läinud politseinikke.

Melitopoli linn Zaporižžja oblastis on alates märtsist Vene vägede poolt okupeeritud. 12. detsembril kirjutas Forbes, et nii Vene kui Ukraina väed on vastastikku teineteise sõjalisi positsioone kaudtulega pommitanud ning Ukraina võib Melitopoli suunas teha vastupealetungi.

CIA peadirektor: Venemaa pole huvitatud tõsistest kõnelustest Ukrainaga

USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht William Burns kinnitas reedel intervjuus PBS-le, et Venemaa pole huvitatud tõsiselt kõneluste pidamisest Ukrainaga.

Burnsi hinnangul on rindejoonel näha sõjalise aktiivsuse vähenemist talve tõttu. Samas on tema sõnul Ukraina relvajõud huvitatud surve ülal hoidmisest, kuid ka nemad vajavad aega, et end vajalikult varustada ja valmis seada. Samas pole näha, et Venemaa vähendaks rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule.

Raadio Vaba Euroopa tõi esile, et eelmine nädal süüdistas Venemaa USA-d selles, et viimasel puudub "konstruktiivne lähenemine" kõneluste pidamisse.

Burns on varem olnud USA suursaadik Venemaal.

ISW: Prigožin jätkab jõupingutusi, et tõsta Venemaal Wagneri võitlejate mainet

USA mõttekoda rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Wagner grupi juht Jevgeni Prigožin jätkab jõupingutusi, et suurendada Venemaal oma võimubaasi. Prigožin teeb nüüd lobitööd, et Wagneri võitlejad saaksid rohkem hüvitisi. Prigožin kaebas 18. detsembril, et Peterburi võimud keeldusid matmast Wagneri võitlejaid sõdurite kalmistule. Prigožin pöördus duuma poole ja palus, et sõjaveterani staatus laieneks ka Wagneri võitlejatele.

Ukraina luure: Venemaa ei valmista ette uut suurt pealetungi

Ukraina kaitseministeeriumi luureinfo kohaselt ei ole teateid, et Vene väed valmistaksid ette uut suurt pealetungi. Samas ei saa seda välistada, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luurepeadirektoraadi (GUR) juht Andri Jusov laupäeval Ukraina televisioonile, vahendas Interfax Ukraine.

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja, kindral Valeri Zalužnõi väitis hiljuti ajakirjale The Economist, et Venemaa valmistab ette vägesid uueks suureks rünnakuks Ukraina vastu, mis võib tulla juba jaanuaris, kuid pigem kevadel.

Ukraina: ööpäevaga hukkus ligi 500 Vene sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase ülevaate Venemaa senistest kaotustest sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 98 800 (võrdlus eelmise päevaga +520);

- tankid 2988 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 5969 (+6);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+0);

- suurtükisüsteemid 1953 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 410 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 212 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1657 (+8);

- tiibraketid 653 (+61);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4592 (+13);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 175 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.