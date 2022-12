Eluasemelaenu taotlejate hulk kukkus aasta lõpus järsult

Kinnisvaratehingute arv on languses ja ka kodulaenutaotluste arv hakkas juba septembris vähenema. Edasistel kuudel on langus veelgi suurenenud, rääkisid pankade esindajad ERR-ile.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma ütles, et laenutaotluste arv on võrreldes aasta algusega vähenenud umbes 50 protsenti.

"Lepingute osas on langus palju väiksem, pigem jääb see 15 protsendi ligi," lisas ta.

Niisugust erinevust põhjendas Pärgma asjaoluga, et tavapäraselt esitavad inimesed laenutaotluse pikalt ette vaadates, et hakata plaane tegema, praegu aga taotlevad kodulaenu pigem need, kes on soovitava kinnisvara juba leidnud. Tõenäoliselt on nad ka pangaga juba varem rääkinud ja tahavad nüüd lihtsalt oma plaanid lõpule viia.

Laenutaotluste vähenemisse panustavad nii kinnisvaraturu ebakindlus, tõusvas joones liikuv euribor kui ka üleüldine teadmatus, mida tulevik majandusele toob, mistõttu inimesed lükkavad koduostu edasi kevade poole.

LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul taotles neilt selle aasta septembrist kuni novembrini kodulaenu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25 protsenti vähem inimesi. Võrreldes tänavuse aasta esimese poolega on laenutaotlusi aga umbes 45 protsenti vähem.

Laenusoovija peab ootusi alla laskma

"Seoses selle talve kulude kasvuga on klientidel võimalik saada ka vähem laenu kui enne suve, kuna peame laenu andma vastutustundlikult ja kulude kasvu arvesse võtma, et kliendid jõuaksid ka laenu tagasi maksta. Ja sellega seoses tuleb rohkem ette, et kliendid ei saa sellist laenusummat nagu soovisid," sõnas Vatsel, kuid rõhutas, et see on klientide enda huvides.

Ka Luminoris on elukalliduse tõusu tõttu maksimaalne laenusumma vähenenud. Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul tuleb inimestel teha suurem sissemakse või valida ostmiseks odavam eluase, sest kinnisvara hind ei ole eriti langenud.

"Samas on keskmine väljaantav kodulaen Luminoris viimasel kahel kuul kõrge - 150 000 eurot," lisas Rebane.

Ta märkis, et vajadus taotlejatele eitavat vastust anda pole siiski sagenenud - inimesed hindavad oma võimekust ratsionaalselt ja on nõustamisel ka oma võimalustega kurssi viidud.

Anne Pärgma sõnul ei pruugi panga antud eitav vastus ka päriselt eitav olla, vaid tähendab pigem edasilükkavat soovitust, et tarvis on veidi omafinantseeringut juurde koguda või on küsimusi sissetulekutüübi osas.

Päriselt eitava vastuse saab laenutaotlus siis, kui inimesel on kehv makseajalugu või täitmata krediidikohustused. Muudel juhtudel otsitakse aga sellist teed, et laen oleks jõukohane nii panga kui kliendi arvates.

Pärgma nimetas positiivseks, et ebakindlal ajal on inimesed ise ettevaatlikumad ja mõtlevad oma eelarves ka muudele kuludele.

"Mõistlikkust on täna väga tunda. Inimesed on hästi kaalutlevad ja see on väga hea," tõdes Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht.