Andree Raid: kinnisvaramüüjad peaksid hinnaootustega maa peale naasma

Kuum elamispindade turg on jahtumas. Aktiivne tehingute tegemine on pärsitud, sest lähitulevikult ootame kõrgete küttearvete kõrval jätkuvat intressimäära tõusu ja tagasihoidlikku majanduslangust. Pessimistlikele meeleoludele vaatamata on elamispindade müügipoolel hulk kinnisvaramüüjaid, kes pole veel aru saanud, et korterite hinnatõus sai juba kevadel pidurid peale.

Tallinna korterite hinnatõus jäi vahemikku 2900-3000 €/m² seisma alates maist 2022. Maakleriteenuse turul paistab järjest rohkem, et praegune hinnatase ei ole ostjatele vastuvõetav. Sellele vaatamata on turul kinnisvaramüüjad, kes justkui uskudes jätkuvasse hinnatõusu proovivad kõrge hinnaga "kalastada" ehk leida turutasemest 15-30 protsenti kõrgema hinnaga korterile rumal ostja.

Selline hinnastamise strateegia võiks töötada, kui korterite hinnad jätkuvalt kasvaksid. Aga korterite hinnad piiluvad tõusu asemel rohkem allapoole liikumise suunas.

Olud on muutunud

Üle turutaseme hinnastatud pakkumised muutunud oludes enam kaubaks ei lähe. Koduostjate meeleolu räsivad nii kerkivad küttekulud, üldine hinnatõus kui ka püstloodis tõusnud euribor, mis kõik muudavad võimaliku kinnisvaraostu kallimaks ja keerulisemaks. Iga väiksemgi ost tuleb kiirelt kallinevas keskkonnas läbi mõelda. Ammugi siis pikaajaliste suurte kohustustega seotud kinnisvara soetamisest rääkida.

Meedias kirjutatakse ja räägitakse kinnisvara võimalikust hinnalangusest. Praegu seisavad korterite tehinguhinnad pigem paigal ja märgatavast langusest veel rääkida ei saa. Siiski ootavad pessimistid korterite hinnalangust 10-20 protsenti. Optimistid ootavad hindade püsimist sügisese taseme lähedal. Mitte keegi ei oota, et eesoleva 12 kuu jooksul peaks mingigi hinnatõus aset leidma.

Kõrge hind jätab tehingu toimumata

Kinnisvaramüüjad peavad oma taevastes kõrgustes olevad hinnaootused maa peale tagasi tõmbama, kui neil on vähegi tahtmist tehinguni jõuda. Müügipakkumised tuleb hinnastada turutasemel, mitte sellest kõrgemal. Langeval turul tuleb müügitehinguni jõudmiseks kaup hinnastada turutasemest allapoole.

Turutasemest kõrgemale hinnastades tehinguni ei jõua ja aeg kulub. Lõpuks, kui esialgu mittekiirustav kinnisvaramüüja tunnetab aja pitsitust, tuleb tehingu tegemiseks hind siiski alla lasta. Hinnalanguse ootuses tähendab hinna hilisem alandamine suuremat hinna langetamist.

Kinnisvaramüüjad peaksid kinnisvara müügiprotsessis kohe õige hinna tasemelt alustama. Vastasel korral jääb tehing toimumata.