Pankade hinnangul kodulaenude tagasimaksetega suuri probleeme ei tule

Kui juba aastaid on inimesed harjunud kodulaenu eest tasuma üksnes panga intressi, siis nüüd lisandub sellele ka ligi kolmeprotsendiline euribor. Euroopa Keskpanga intressitase võib tõusta veel kõrgemale.

"Kolme kuu euribor esimese kvartali lõpuks võiks olla kuskil tasemel 3,1 ja tegelikult aasta lõpuks on prognoos, et ta jääb suhteliselt samasse kanti ehk 3,12 protsenti," rääkis SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.

"Kui muidu jäi kodulaenu intress kokku kahe protsendi juurde, siis uus normaalsus on pigem neli ja sealt üles. See on see, millega kohaneda," ütles LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

Pangad oma marginaali tänavu vähendada ei plaani. Kuigi inimeste võime laenumakseid tasuda on kahanemas, siis on hetkeseis pankade hinnangul suhteliselt hea. Laenuvõlglaste tase on ajaloo madalaim.

"Laenuportfelli võlgnevuste tase eraisikute puhul on meil üldiselt madal, aga detsembris oli juba näha mõnevõrra võlgnevuste arvu kasvu ja tegelikult kasvas ka nende klientide hulk, kes taotlesid maksepuhkuseid. See arv ei ole suur, aga kuna me võrdleme varasemaid kuid, siis siiski see arv kasvas detsembris ja siin on juba jaanuari alguses ka neid taotluseid meile tulnud," selgitas Hallang.

Peamine põhjus maksepuhkuse taotlemiseks on töökoha kaotus või sissetulekute vähenemine. Tulevikuprognoos on aga positiivne.

"Pikemat probleemi ikkagi Eesti tööturuga me ei näe ja see tähendab ka seda tegelikult, et nende kodulaenude teenindamisega suures plaanis ei ole midagi hullu juhtumas," sõnas Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Samas on huvi kodulaenude vastu langenud. Kui 2021. aastal laekus pankadele rekordarv laenutaotlusi, siis aastaga langes taotluste arv poole võrra.