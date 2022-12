Loomaaiaasukad naudivad talvel rahu ja vaikust

Surikaatidele saabusid jõulud esmaspäeval, mil loomaaia paksunahaliste majja toodi neile huvitav roosatäpiline kinkekarp, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Surikaatidel oli tore majakene, kuhu sisse sai pandud putukaid ja kuivaineid ja selliseid asju, mida nad saavad nokkida sealt välja. See on aukudega maja, nii et seal on huvitav neil käpakestega välja koukida," selgitas loomaaia loomakasvatusnõunik Anne Saluneem.

Talvel käib külastajaid loomaaias vähem ja loomad saavad sel ajal inimestest puhata.

Ulukihooldaja Erko Kiisel ütles, et eriti meeldib vaikus elevantidele ja sarvilistele.

"Inimestega nad on muidugi harjunud, aga siin selles kinnises ruumis on lärm ja see võib minna päris hulluks," tõdes ta.

Nii võib ka külastaja arvestada, et talvine loomaaiakülastus on hoopis rahulikum.

"Talvel tasub alati neid loomi vaadata, kes külma ei karda, neid, kes on väljas. Aga neid, kes kardavad külma, on ka toredam vaadata, sest neid näeb jälle seest," sõnas Saluneem.

Selleks, et loomadel külma aja vältel põnev oleks, mõtlevad loomaaia töötajad asukatele pidevalt uusi tegevusi välja.

"Inimesed ei tuleks selle pealegi, näiteks me rikastuseks teeme vahest sellist asja, et kui on lund, siis neile loomadele, kes meil on siseruumides soojas, me teeme kas lumepalle või paneme kausiga lund ja siis on lõbu kui laialt loomadele, et seal sees mängida ja sorkida ja laiali ajada seda," kirjeldas Saluneem.

Kui pühad läbi, siis on oodata uut atraktsiooni, sest loomaaeda saabuvad jõuludest müümata jäänud kuusepuud. Kes pistab oksad nahka ja kes naudib neis püherdamist.