Venemaa algatatud sõda peatas Luhamaa piiripunkti ümberehituse

"Luhamaa piiripunkti projekt on olemas ja käesoleva aasta kevadel oldi nii kaugel, et kuulutatakse ehitushange välja, kuid tulenevalt veebruaris alanud sõjast seda ei tehtud ja eks kõik oleneb, kuidas käitub meie naaberriik," ütles siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna nõunik Viljar Kärk.

Seoses sõjaga Ukrainas ja Venemaale määratud piirangutega eraldati Luhamaa piiripunkti laiendamise jaoks mõeldud summa Narva kordoni ümberehituseks.

"Põhjus, miks seda tehti, on ilmselgelt seotud sõjaga Ukrainas. Me teame, et on kehtestatud erinevaid piiranguid nii kaupade veole kui Vene kodanike sisenemisel Eestisse ja Euroopa Liitu ja selle kõige valguses ei peetud mõistlikuks laiendaca Luhamaa piiripunkti," selgitas Kärk.

Kagu-Eesti piiripunkte läbiva transiitliikluse põhjustatud probleemidega peab tegelema Setomaa vald. Kui Luhamaa piiripunkti läbivate sõidukite arv peaks veelgi suurenema, siis kohaliku valla teed ei peaks sellele enam vastu ning vajaks lisainvesteeringuid, ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.

"Tegelikult otsitakse kõige kiiremat ületamiskohta ja need väikesed teed, need suured tõusud on igal juhul häirivaks teguriks," rääkis Kudre.

Tema sõnul on viimase kuu jooksul on toimunud transiitsõite teinud veokitega viis avariid ühtedes ja samades kohtades – just tõusudel ja laskumistel. Kudre sõnul on küsimust arutatud ka transpordiametiga.

Luhamaa piiripunti läbivate maanteesõidukite arv on võrreldes möödunud aastaga kasvanud, sellel aastal on läbi suurema Kagu piiripunkti Eestisse sisenenud üle 113 000 sõiduki ja Eestist Venemaale läinud üle 73 000 sõiduki.

Luhamaa piiripunkti ümberehitusega oleks selle läbilaskevõimet suurendatud.