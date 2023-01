Välisministeerium keskendub alanud aastal saatkondade tugevdamisele

"Kas selleks aastaks on otsus langetatud võrku koomale tõmmata? Ei. Võrgu koomale tõmbamise plaani ei ole. Kas on plaanis uusi saatkondi avada? Ei. Sellel aastal ka seda plaani ei ole," ütles Reinsalu ERR-ile.

Reinsalu märkis, et Eestil on praeguse seisuga 47 välisesindust. "Need on kahepoolsed suursaatkonnad ja nende all olevad konsulaadid erinevates linnades ja esindused, mis on rahvusvaheliste organisatsioonide juures," rääkis Reinsalu.

Viimased otsused uute saatkondade avamiseks puudutasid Reinsalu sõnul majandushuvide alusel avatud Singapuri ja Lõuna-Korea saatkondi. "Need on nüüd saanud lõpuks omale ruumid," sõnas ta.

Minister rõhutas, et sellel aastal ootab ees kõige suurema projektina Riias Läti saatkonna uue hoone rajamine.

Välisministeeriumi eelarveline prioriteet aastal 2023 on Reinsalu sõnul tugevdada olemasolevaid saatkondi.

"Kõige suurem projekt saatkondade vallas on olnud lisaks inimestele, täiendavale mehitamisele, on ka see, et tagada saatkondade turvalisus, mis puudutab sidesüsteeme ja salajase teabe menetlemist. See on eelmisel aastal olnud üks suuremaid projekte," lausus Reinsalu.

Rääkides Eesti saatkonnast Moskvas, ütles Reinsalu, et sinna on tööle jäänud alla kümne diplomaadi.

"Saatkond on väiksem kui ta rahuajal oli. Meil olid ka Peterburi ja Pihkva konsulaadid, aga mäletatavasti pärast seda kui Eesti sulges oma diplomaatilise protesti sammuna Tartu ja Narva konsulaadid, siis sellele vastusammuna otsustas Venemaa mitte anda nendele kahele konsulaadile mitte anda jätkamiseks luba," rääkis Reinsalu.