Tugev lumesadu põhjustas ulatuslikud elektrikatkestused Harjumaal

Kesk ja Põhja-Eestis on intensiivne lumesadu põhjustanud elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Harjumaal, kus on teisipäeva hommiku seisuga elektrita ligikaudu 2600 klienti.

Suur lumekogus puudel muudab oksad raskeks ning need murduvad ja tekitavad palju rikkeid. Suur elektrita klientide arv on tingitud sellest, et rikked on tihe-asustusega piirkondades nagu Kuusalu, Rae ja Anija vallad, teatas Elektrilevi.

"Komplekteerimisel on lisabrigaadid Harjumaal, kes suunduvad juba olemasolevatele brigaadidele appi rikkeid kõrvaldama. Aga kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Juhtimiskeskus on suurendatud koosseisuga tööl, et võimalikult ruttu rikked likvideerida ning loodame klientidele elektriühendused teisipäeva õhtuks taastada," sõnas Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.