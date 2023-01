Ka Eesti Päevaleht lõpetab esmaspäeviti ilmumise

Juba möödunud aasta lõpus teatasid esmaspäeviti paberlehe ilmumise lõpetamisest Postimees ja Õhtuleht, Äripäev ei ilmu paberväljaandena enam üldse.

"See sundvalik ei olnud kirjastajate vaba tahe, vaid hinnatõusude ja ametkondlike otsuste summa," ütlevad paberlehe ilmumise lõpetamist põhjendades Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Delfi Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau kolmapäevases lehes otsusest teada andes.

"Riigil oli hetki ja võimalusi, et hinnatõusude nii lühi- kui ka pikaajalisi mõjusid analüüsida, kuid millegipärast aidati kaasa, et Õhtulehe, Postimehe ja Eesti Päevalehe kokku u 65 000 tellijat ei saaks enam esmaspäeval paberlehte lugeda," lisavad Soonvald ja Virkebau.

Kuna Eesti Päevaleht ei ilmu paberväljaandena juba aastaid ka laupäeviti, trükitakse lehte edaspidi neljal päeval nädalas. Lehe esindajad kinnitavad, et paberleht muutub senisest mahukamaks.

Omniva teatas möödunud aasta lõpus, et tõstab järsult perioodikaväljaannete kojukandehindu. Sellele viidatest teatasid esmaspäevasest paberlehest loobumisest nii Postimees kui Õhtuleht. Toona teatas Eesti Päevaleht, et kavatseb esmaspäeviti ilmumist jätkata, ent konkurentide peatoimetajad ennustasid juba siis, et peagi tuleb see otsus ümber vaadata.