Päevalehe kande hind oleks esmaspäeviti ilmudes kümnekordistunud

"Eks ta ikka kipub olema ühesuunaline tee, kui vaatame kasvõi mis teistes riikides toimub, siis meil on olnud seis paberlehtedega väga hea. Eestlane üldiselt on suur lehelugeja ja lehe armastaja, nagu ka raamatulugeja ja tänu sellele on meie turg olnud rohkem skandinaavia sarnane, kus lehetiraažid on püsinud väga tugevad, kasvõi võrreldes Läti-Leeduga," ütles Virkebau.

Virkebau sõnul on paberlehe roll muutunud ning kiiret uudist on üha raskem lehes edasi anda, kuid kõikvõimalikud teised žanrid ja formaadid töötavad paberlehes hästi.

"Turg ei ole valmis, et ajalehest saab luksustoode. Kui vaatame, mis sünnib kõikvõimalike sisendhindadega, siis ta luksustoote poole liigub," rääkis ta.

Virkebau sõnul tuleb paberlehte doteerida digitaalse meedia arvelt, millel on läinud hästi. Lõputult see ei ole aga võimalik.

Lisapäev konkurentsieelist ei anna

Postimees ja Õhtuleht teatasid esmaspäevase trüki lõpetamisest juba mõned nädalad tagasi. Virkebau sõnul oli Päevalehe jaoks laual erinevaid võimalusi, kuid otsustavaks sai see, et kande hind kasvaks esmaspäevasel lehel kuni 10 korda. "Üksi ei ole võimalik kogu turu kannet ära katta. See on kurb tõsiasi," ütles ta.

Paberlehe mahud on väiksed, Eesti Päevalehe tiraaž on ligikaudu 10 000. Esmaspäevase lehe jätkamine ei oleks turul teiste ees Virkebau sõnul ka konkurentsieelist andnud. "See ei saa kuidagi vastu meie digitellijate hulgale, keda on 85 000. Selle kaudu veel saab koos pereliikmetega ligi 160 000 inimest. Konkurentsieelis kujuneb tänapäeval välja digis ja paberlehel ei ole täiskonkureerivat turgu," sõnas ta.

Paberlehel on ka digimeediat reklaamiv roll. "Ta suurendab ka digiväljaande tõsiseltvõetavust ja kvaliteedikuvandit, loob ka teatavat distsipliini. Tänu lehe trükkimisele teeme kindlasti paremat ajakirjandust. Ma usun, et see kehtib kõigi turuosaliste kohta," ütles Virkebau.

Paberlehe välja andmine on majanduslikult mõistlik

Virkebau sõnul on raske hinnata, kas lehed oleks jäänud esmaspäeviti ilmuma, kui konkurentsiamet oleks lubanud Eesti Posti ja Express Posti ühinemise, kuid tõenäosus selleks oleks olnud suurem. "Me endiselt otsime võimalust, et üks kandevõrk tekiks sellisel viisil, mis on konkurentsiametile heakskiidetav," ütles ta.

Täielik loobumine paberlehest poleks Virkebau sõnul majanduslikult mõistlik. "Kui soovime säilitada toimetuse koosseisu, suuruse ja oma ajakirjandusliku mahu, siis tegelikult ei ole see isegi majanduslikult mõistlik, sest meil on täna päris märkimisväärne tellijatulu, reklaamitulu ja need on seni katnud ära trükkimise ja kandekulud, kui võtame oma ajakirjanikud valemist välja. Need me oleme deklareerinud ka sisemiselt, et mis iganes juhtuks, soovime oma ajakirjanduse võimekuse ja toimetuse suuruse säilitada. See muudab oluliselt seda majandusarvestust ja valemit," ütles ta.

Virkebau sõnul ootab lugeja siiski paberlehte ja see on seni olnud majanduslikult kasulik.

Esmaspäevase lehe kadumisega kaob osaliselt reklaamitulu, kuid ettevõte plaanib suurendada teistel päevadel ilmuvate lehtede mahtu nelja lehekülje võrra. "Sealt saame ka osaliselt reklaamimahtu tagasi," nentis ta.