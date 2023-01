Sõja 320. päev: Soledari ümbruses käivad ägedad lahingud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas on oma pühapäevaõhtuses videopöördumises, et Ukraina väed hoiavad Bahmuti ja Soledari linnu rasketest lahingutest hoolimata. Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuk kinnitas, et Ukraina väed teevad reide üle Dnipro jõe ning kogu Dnipro idakallast võib pidada rindejooneks. Humenjuki sõnul on nende rünnakute eesmärk Vene vägedele kaotuste tekitamine, mitte territooriumi hõivamine.

Kiiev: Soledari ümbruses käivad ägedad lahingud

"Pärast ebaõnnestunud katset Soledar vallutada, vaenlane taganes ja koondas oma väed ümber, muutis taktikat ja alustas võimsat pealetungi. Vaenlane tungib peale üle oma hukkunud sõdurite laipade, kasutades massiliselt suurtükiväge. Rasked võitlused jätkuvad," ütles esmaspäeval Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar.

Harkivi kesklinnas hukkus kaks inimest Venemaa pommitamise tõttu

Esmaspäeva hommikul pommitasid Vene väed Harkivi kesklinna Ševšenkove turgu. Rünnaku tõttu hukkusid kaks tsiviilisikut ning veel mitu sai vigastada, teatas Ukrainska Pravda.

Окупанти обстріляли смт Шевченкове на Харківщині: 7 постраждалих, на місці працюють екстрені служби. Відео з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка pic.twitter.com/MSPFXFOYXG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2023

Sõrskõi: Venemaa üritas tormiga Soledari võtta, kuid kandis kaotusi ja taganes

Ukraina maavägede juht kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi märkis, et Vene propaganda Soledari langemisest Vene vägede kätte ei pea paika. Sõrskõi kinnitusel tegid Vene väed meeleheitliku katse võtta Soledar tormijooksuga. Rünnakus osalesid tema sõnul Wagneri kõige professionaalsemad üksused.

Sõrskõi tänas Ukraina kaitsjaid, kelle tulekasutuse pädevuse tõttu kaotasid Vene väed tugevaid kaotusi ning taganesid, vahendas Ukrainska Pravda relvajõudude teadaannet.

Ukraina president kinnitas pühapäeva õhtul, et Sõrskõi külastas hiljuti isiklikult Bahmutis ja Soledaris asuvaid Ukraina vägesid.

Allikad: Suurbritannia kaalub Ukraina varustamist kaasaegsete tankidega

Arutelud on toimunud mõned nädalad, et tarnida Briti armeele kuuluvaid tanke Challenger 2, viitas Sky News asjaga kursis lääneriikide allikale. Lõplikku otsust pole veel tehtud, kuid selline samm muudaks Suurbritannia esimeseks riigiks, mis varustaks Ukrainat kaasaegsete tankidega, vahendas The Guardian.

"See samm julgustaks ka teisi NATO liitlasi, eriti Saksamaad," ütles üks Ukraina allikas.

Üks allikas ütles, et Suurbritannia võiks Ukrainale saata umbes 10 Challenger 2 tanki, kirjutas Sky News.

Ukraina teatel hävitasid riigi väed Melitopolis asuva Vene laskemoonalao

"Pühapäeva õhtul hävis Melitopolis Venemaa laskemoonaladu. Tulekahju tõttu on kohalikel elanikel keelatud liikuda Melitopoli ja teiste okupeeritud linnade vahel," teatas Melitopoli seaduslik linnapea Ivan Fedorov.

Kremli väitel Venemaa ei plaani uut mobilisatsiooni välja kuulutada

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas ümber väited, et Venemaa plaanib välja kuulutada teise mobilisatsioonilaine, vahendas CNN.

"Esmane allikas on Vene föderatsiooni president. Telegrami kanalitele ei tohiks nii palju tähelepanu pöörata," väitis esmaspäeval Peskov.

Ukraina peastaap: Valgevene territooriumile on Venemaalt saabunud märkimisväärne kogus relvastust, tehnikat ja sõdureid

Ukraina kaitsejõudude peastaap tõi esmaspäeva hommikuses rindeülevaates esile, et nende andmetel on Valgevenesse õppustele saabunud märkimisväärne kogus relvastust, sõjatehnikat ja Vene sõdureid.

Ukrainlased rõhutavad, et Valgevenesse saabunud sõjatehnika võeti välja pikaajalisest laost ja vajab seetõttu hooldust. Ukrainlaste andmetel töötavad selle varustuse kallal Valgevene sõjaväelased.

Ukraina peastaap väidab, et Vene sõdurite moraal ja psühholoogiline seisund on halvenenud. Näiteks väidavad ukrainlased, et Sevastopolis paiknev 127. eraldiseiseva luurebrigaadi sõdurite seas levib idee lõpetada sõda mis tahes tingimustel.

Zelenski: Bahmuti ja Soledari kaitse püsib ägedatest lahingutest hoolimata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas pühapäeva õhtul videopöördumises, et ägedatest lahingutest hoolimata püsib Bahmuti ja Soledari kaitse. Ukraina presidendi sõnul mõlemad linnad saanud sõjategevuse tõttu tõsiseid kahjustusi ning Soledar enam kui Bahmut. Bahmuti ja Soledari rinne on Zelenski sõnul praegu sõja veriseim.

Zelenski kritiseeris Venemaa õigeusu jõulude relvarahu ettepanekut – "Vene väed pommitasid Hersoni kobarmoonaga kohe peale jõule," tõi Ukraina president esile. Samuti pommitas Venemaa niinimetatud relvarahu ajal Kramatorskit ja teisi linnu Donbassis.

Ukraina president kinnitas, et Venemaa katsed manipuleerida diplomaatiat ja poliitikat ei tööta enam.

Saksamaa saatis Hersoni oblastisse seitse generaatorit

Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Januševõtš teatas pühapäeval, et Saksa tehnilise toe amet saatis oblastile seitse generaatorit.

Suurtest generaatoritest kolm on mõeldud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide töö tagamiseks. Üks generaator saadeti Hersoni onkoloogia dispanserile ning kolm anti Hersonteploenergole, mis vastutab elamute kütte ja sooja veega varustamise eest.

Lõunaringkond: kumbki pool ei kontrolli veel Kinburni poolsaart; Ukraina teeb reide üle Dnipro

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuki sõnul on olukord Dnipro jõe suudmest idas asuval Kinburni neemel jätkuvalt keeruline ning Vene sõdurid asuvad siiani poolsaarel. Humenjuki kinnitusel saab Kinburni praegu pidada rindejooneks. "Kumbki pool ei kontrolli seda täiel määral," kinnitas lõunaringkonna esindaja, vahendas RBC Ukraina.

Humenjuki sõnul on Ukraina üksused peale Hersoni linna ja Dnipro läänekalda vabastamist teinud sõjalisi operatsioone üle Dnipro jõe. Lõunaringkonna esindaja sõnul on nende jõeületuste eesmärk praegu veel Vene vägede hävitamine, mitte territooriumi vabastamine.

Humenjuki kinnitusel saab kogu Dnipro vasakkallast pidada rindejooneks.

Saksa majandusminister ei välista Leopardi tankide andmist Ukrainale

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles ARD-le, et Saksa päritolu Leopardi tankide andmist Ukrainale ei saa välistada. Mitmed Euroopa riigid opereerivad Leopard 2 tanke. Tanki efektiivne laskeulatus on üle 2 kilomeetri ning maksimumkiirus 72 kilomeetrit tunnis, vahendas Reuters.

Saksa kantsler Olaf Scholz on korduvalt keeldunud Leopardi tankide andmisest Ukrainale, kuigi Saksa kaitsetööstuse ettevõte Krauss-Maffei Wegmann on andnud märku, et vajadusel saaks Ukrainale anda 100 Leopardi tanki.

Soome riigikaitse komisjoni juht Antti Hakkianeni sõnul on Soome valmis Ukrainale enda inventaris olevaid Leopard 2 tanke andma, kui Euroopas laiemalt tekib vastav kokkulepe. Ka mõni Eduskunna liige on pakkunud välja, et Soome võiks Ukrainale neid anda.

Saksamaa teatas eelmisel nädalal, et annab Ukrainale 40 Marderi lahingumasinat märtsi lõpuks. USA teatas samal päeval, et annab 50 Bradley lahingumasinat. Kuigi siiani pole Ukrainale lääneriikide päritolu tanke andnud on mitmeid Ida-Euroopa riigid andnud Ukrainale Nõukogude päritolu tanke ja muud sõjatehnikat.

ISW: Vene kaitseministeeriumi väidetud vasturünnak Kramatorskile Makijivka kaotuste eest on sattunud Vene sõjablogijate tugeva kriitika alla

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene inforuumis Vene kaitseministeeriumi suhtes tekitanud uut rahulolematust Vene võimude väide, et Venemaa pommitas kättemaksuks Makijivka kaotuste eest aastavahetusel Kramatorskit.

Venemaa väitis, et Kramatorski rünnakus hukkus 600 Ukraina sõdurit, kuid ükski tõend ei viita kohapeal ühegi sõduri hukkumisele ega sõdurite kohalolule sihiks olnud hoones.

Mitmed Vene sõjablogijad tõid esile, et Vene kaitseministeerium esitab tihti valeväiteid. Vene sõjablogijad kritiseerisid ka Venemaa sõjalist juhtkonda vastulöögi loo väljamõtlemises selle asemel, et võtta Vene väejuhatusest vastutusele need, kelle tegevuse või tegevusetuse tõttu Makijivkas nõnda palju Vene sõdureid hukkus.

ISW tõi lisaks esile, et Vene palgasõdurite Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin kasutab sõda üha enam võimalusena moodustada poliitilisi liite üksikute Vene poliitikutega enda huvide edendamiseks selle asemel, et lihtsalt sõda võita.

Mitmed ajakirjanikud kinnitasid, et Venemaa valetab, nagu rünnakus Kramatorskile oleks hukkunud 600 Ukraina sõdurit

Kiiev tõrjus pühapäeval Moskva väiteid, et Ida-Ukrainas Kramatorskis toimunud rünnakus sai surma üle 600 Ukraina sõjaväelase.

Ukraina väiteid kinnitasid ka olukorda kohapeal kontrollimas käinud ajakirjanikud Soomest ja Itaaliast ning CNN-ist.

Kuulin räjähdykset eilen illalla kun tähänkin kohteeseen iskettiin. Suuri kraateri (mahdollisesti S-300) koulun edustalla. Ei suoraa osumaa. Sotilaskontaktit kävivät aamulla paikalla ja heidän mukaansa koulu oli tyhjä. 2/3 pic.twitter.com/eKDCnB8MaL — Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023

Venemaa teatel oli rünnak Kramatorskile kättemaks Ukraina rünnakule Makijivka vastu, kus nii Ukraina kui ka Vene allikate kinnitusel hukkus suur hulk Vene sõdureid. Vene kaitseministeeriumi sõnul hukkus Makijivkas aastavahetusel 89 Vene sõdurit, Ukraina teatel mitusada.

Briti luure: Venemaa on Ukraina vastu kasutanud ka uusimat Su-57 hävituslennukit, kuid hoiab seda ohust eemal

Briti kaitseministeerium toob oma regulaarses rindeülevaates esile, et Vene õhuvägi on üsna kindlasti Ukraina vastu kasutanud ka uusimat Vene Su-57 varghävituslennukit. Tegu on viienda põlvkonna varghävitajaga.

Brittide hinnangul on Su-57 missioonid piirdunud Vene territooriumil lendamisega, mille käigus on tulistatud kaugmaa rakette Ukraina pihta.

(6/6) Defence Intelligence analysis of this satellite image, dated 25 December 2022, identified five Su-57 FELON multirole aircraft at Akhtubinsk airfield, Russia. pic.twitter.com/UT1lMXwsxb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 9, 2023

Avalikult kättesaadavate satelliidipiltide kohaselt paiknevad viis Su-57 lennukit (NATO koodnimi: FELON) Ahtubinski õhubaasis.

Brittide hinnangul püüab Vene õhuvägi oma uusimat lennukit ohust kaugel hoida, kuna lennuõnnetused vähendaksid nõudlust lennuki järele võimalikes eksporditurgudes. See ilmestab Vene õhuväe senist riskikartlikkust sõjas Ukraina vastu.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 590 sõdurit ja 11 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 111760 (võrdlus eelmise päevaga + 590);

- tankid 3080 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 6147 (+17);

- lennukid 285 (+0);

- kopterid 275 (+3);

- suurtükisüsteemid 2069 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 434 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 217 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1856 (+7);

- tiibraketid 723 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4809 (+8);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 183 (+0).

Ukraina peastaap teatas hommikuses rindeülevaates eraldiseisvalt, et alla tulistati üks Ka-52, üks Mi-24 ja üks Mi-8 kopter.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.