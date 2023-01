Tšehhi kohus mõistis Babiši pettusesüüdistuses õigeks

Kohtu teatel pole võimalik tõestada, et Babiš ja tema endine nõunik Jana Nagyova oleksid kuidagi seadust rikkunud, vahendas Politico.

"Mul on väga hea meel, et meil on sõltumatu kohtusüsteem ja kohus kinnitas seda, mida ma algusest peale rääkisin. Et ma olen süütu ja pole teinud midagi ebaseaduslikku," teatas Babiš.

Prokuratuur süüdistas Babišit kahe miljoni euro ulatuses eurotoetuste omastamises seoses Stork's Nest puhkekoduga, mis asub Praha lähistel. Prokuratuur süüdistas Babišit omandiõigusega manipuleerimises, et võimaldada puhkekodul täita EL-i väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetuse tingimusi.

Viimane kohtuotsus on Babiši jaoks hea uudis, kuna ta kandideerib Tšehhi presidendiks. Valimised toimuvad juba sel nädalal. Prokuratuur võib viimase otsuse siiski edasi kaevata.

Babiš on Tšehhis vastuoluline poliitik. Enne poliitikasse suundumist oli ta ärimees ning üks Tšehhi rikkamaid inimesi.

Babiš moodustas 2011. aastal populistliku ANO partei ning ta oli vahemikus 2017 kuni 2021 Tšehhi peaminister ja enne seda riigi rahandusminister.