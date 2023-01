Euroopas on kasvamas mure ja kriitika Tiktoki suunal

Mitmes Euroopa riigis on seadusandjad väljendanud muret ja kriitikat Tiktoki äpi suhtes. Kriitika fookuses on turvalisus, privaatsus, eurooplaste isiklike andmete saatmine Hiina ja äpis leviv Vene desinformatsioon.

Euroopas on kasvanud kriitika sotsiaalmeedia äpi Tiktoki ja selle emafirma ByteDance vastu.

Politico tõi esile, et üks suurimaid kriitikuid on Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes on nimetanud Tiktoki äppi petlikult süütuks, tõelise sõltuvuse põhjuseks ning Vene disinformatsiooni allikaks.

Ka Prantsuse meedias suhtutakse Tiktoki äppi negatiivselt. Näiteks Le Parisieni esilehel oli 29. detsembril pealkiri, milles nimetati Tiktoki tõeliseks ohuks laste ajudele.

Macron kinnitas allikate kinnitusel novembris USA riigivisiidil USA investoritele ja Prantsuse tehnoloogiaettevõtete juhtidele, et ta soovib Tiktokki reguleerida. Tiktok on tõrjunud väiteid äpi kahjulikkusest. Ettevõtte sõnul on nad juba praeguseks võtnud kasutusele meetmeid laste kaitsmiseks.

Politico juhtis tähelepanu, et lähikuudel peaksid valmis saama ka mitmeid Euroopa Liidu privaatsusjuurdlused Tiktoki suunal. Samuti peab Tiktok olema kooskõlas uute Euroopa Liidu sisumodereerimise reeglitega alates 2023. aasta keskpaigast.

Tiktoki juba välja tulnud privaatsuse rikkumisi menetleb Iiri andmekaitse amet, mis juhib vastavat juurdlust teiste Euroopa Liidu riikide nimel. Juurdluse keskmes on lääneriikide ajakirjanike jälgimine Tiktoki töötajate poolt. Politico sõnul tekitas see eriti suurt rahulolematust privaatsust hindavas Saksa ühiskonnas.

Tiktok tunnistas detsembri lõpus, et ettevõte luuras ajakirjanike järele nende IP-aadresside abil ja vallandas juhtumi ilmsikstulekul neli töötajat, vahendas The Guardian.

Saksa sotsiaaldemokraatliku erakonna (SPD) Bundestagi fraktsiooni digiasjade esindaja Jens Zimmermann kinnitas, et turvalisuse ja andmekaitse ning andmete Hiina saatmise pärast saab ta aru miks Ameerika Ühendriigid keelustasid Tiktoki äpi USA föderaalvalitsuse töötajatele. "Me soovitan ametnikel ja üldse igal kodanikul mitte installida ebausaldusväärseid äppe oma nutitelefonidesse," lisas Zimmermann.

Saksa majandusliberaalise FDP parlamendifraktsiooni digiasjade fraktsiooni esindaja Maximilian Funke-Kaiser toetas samas Tiktoki keelustamist avaliku sektori töötajatele. Sama erakonda Euroopa parlamendis esindav Moritz Körner tõi esile, et Tiktokiga seotud riskid on suuremad kui näiteks Twitteri puhul, kuna Tiktoki kasutajaid on Euroopas Twitterist viis korda rohkem.

Enamus Tiktoki kasutajad on 13- kuni 19-aastased, lisas Körner. "Hiina Tiktok peaks olema Euroopa võimude erijälgimise all... võitlus autokraatlike ja demokraatlike süsteemide vahel käib ka digitaalsete platvormide kaudu. Euroopa peab üles ärkama," lisas saadik.

Ka Šveitsis on parlamendiliikmed kutsunud üles keelustama Tiktok avaliku sektori töötajatele.

Turvalisuse ja privaatsuse tõttu on Tiktok saanud ka Ameerika Ühendriikides suure kriitika osaliseks ning mõned USA seadusandjad on seda nimetanud digitaalseks fentanüüliks ja kutsunud üles seda täielikult keelustama, vahendas CNN.

Erinevalt USA-st ei ole siiani ükski Euroopa riik keelustanud Tiktoki kasutamise ametnikele ja teistele avaliku sektori töötajatele. Politico sõnul võib Euroopa Liidu andmekaitsejuurdlus Tiktoki suhtes viia nõudeni, et äpp looks uue vanusetuvastussüsteemi.