Operaili asemel veab kaupu Venemaale Läti firma, plaane peab ka Go Rail

Riigiettevõte Operail lõpetas 1. jaanuarist omaniku käsul Vene ja Valgevene päritolu kaupade veo ning seda tühimikku on asunud täitma Läti riigile kuuluv LDZ Cargo ning plaane peab ka kodumaine eraettevõte Go Rail.

Detsembris allkirjastas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut dokumendi, kus on kirjas uued omaniku ootused riigiettevõttele Operail. Muudeti ainult üht lauset, mis kohustab Operaili lõpetama 1. jaanuarist Vene ja Valgevene päritolu kaupade veo.

Eestis on asunud neid kaupu nüüd vedama LDZ Cargo, kes on teinud esimesed veod üle idapiiri Paldiski terminalist, ütles ERR-ile Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann.

LZD Cargo kinnitab ka ise Eesti Raudteega sõlmitud lepingut oma kodulehel, kus on kirjas, et veerem on nende poolt, kuid kuivõrd Eesti territooriumil peab kasutama eesti keelt oskavaid vedurijuhte, sõlmiti personali kasutamiseks leping Go Railiga.

LZD Cargo teatel kavatsetakse tänavu Eestis vedada umbes 200 000 tonni toiduõli. Läbirääkimised teiste Eesti klientidega nende sõnul jätkuvad ning kaubaveo maht lähitulevikus peaks selles piirkonnas LZD Cargo hinnangul kasvama.

LDZ Cargole teeb allhankega töid Eesti firma Go Rail, mille juht Alar Pinsel ütles ERR-ile, et Läti riigifirmale renditakse vedurijuhte ja rongikoostajaid. "Lepingute täpsemat sisu ja mahtu ei saa me ärisaladuse tõttu paraku avalikustada," lausus ta.

Kui suure osa Operailist jäänud vedudest LZD üle võtab, ei osanud Pinsel pakkuda, küll aga soovib Go Rail ka ise Operaili asemel vedusid tegema hakata.

"Oleme oma aastatepikkuse raudteesektori kogemusega viimaste nädalate jooksul tekkinud olukorras aidanud erinevatel terminalidel, kaubaomanikel ja tööstustel leida parim võimalik lahendus oma muredele. Usume, et veebruariks-märtsiks on nii meie kui teiste erinevate uute vedajate poolt teenused käivitatud kõigile, kelle kaupa on majanduslikult mõistlik raudteel vedada," lausus Pinsel.

Peale Operaili lõpetamist asunud oma kaupa ise vedama näiteks Sillamäe sadam, ütles Zimmermann. Eesti Raudteel on praegu lepingud 16 vedajaga.

"Kõige suurem vedaja on Elron, kes maksab kõige rohkem infratasu. On Sillamäe sadam, Operail, Go Rail veab mingit kaupa, Kunda sadam, Maardu raudtee. Enefit, mis on üks suuremaid, veab põlevkivi endale ja lisaks on palju väiksemaid," ütles Zimmermann.

Zimmermann lisas, et neile kuuluv raudtee on avalik ja kui vedajal on vastavad load ja litsentsid olemas, keelduda ei saa.

Kaubavedu Venemaalt kuivab täiesti kokku

Kaubavedu Venemaa ja Valgevenega on raudteel niigi väheseks jäänud ning peale Operaili loobumist muutus see veel harvemaks, ütles Zimmermann.

"Venemaaga on äri alles jäänud väga vähe. Kui me kunagi vedasime Venemaa kaupa kuskil 40 miljonit tonni aastas, siis eelmine aasta tuli kõige rohkem neli miljonit tonni ja sellel aastal veel vähem, kuna eelmise aasta kaks esimest kuud veeti veel väetiseid, mida enam ei veeta," lausus ta.

Selle aasta esimesel kümnel päeval, kui Operail pole enam vedanud, on kaubavedude maht veel vähenenud, sest paljud Venemaa kaubad pole enam liikunud, lisas Zimmermann.

Mullu moodustas Venemaalt ja Valgevenest tulnud kaupade veo taristutasu Eesti Raudtee müügitulust alla 25 protsendi, ütles Eesti Raudtee juht, ja lisas , et sel aastal saab osakaal olema kindlasti väiksem.