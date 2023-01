Erakonnad kulutavad valimiskampaaniale pool kuni 1,5 miljonit eurot

Lähinädalatel on kätte jõudmas valimiskampaania kõrgperiood. Erakonnad lubavad kulutada kampaaniale pool kuni poolteist miljonit eurot ning on vajadusel valmis võtma ka laenu.

Keskerakonna kampaania tuleb kordades tagasihoidlikum kui eelmistel riigikogu valimistel, ütles erakonna peasekretär Andre Hanimägi. Võlgu Keskerakond ei ole ja laenu pole plaanis valimiskuludeks võtta.

"Suurusjärk on üle poole miljoni – 600 000 eurot tõenäoliselt see kampaania saab olema. Lisaks nagu ka kohalike omavalitsuste valimistel panustavad Keskerakonna kandidaadid suure osa enda teenitud raha," ütles Hanimägi.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) jätab kampaaniale kuluva summa nimetamata. Erakonna juhatuse liige Siim Pohlak ütles, et EKRE on aga kavandamas erakonna kõige kallimat kampaaniat, mille maksab suures osas kinni erakond ise.

"Ja me kindlasti ei lähe ärimeeste käest annetusi nuruma, vaid kui on vaja, siis võtame kas või pangalaenu," sõnas ta.

Sotsiaaldemokraadid arvestavad kampaania maksumuseks miljon eurot. Raha tuleb riigieelarvelisest toetusest, annetajatelt, liikmemaksudest.

"Oleme arvestanud ka sellega, et tuleb võtta ka laenu kampaania eest lõpuni tasumiseks," lisas SDE peasekretär Eduard Odinets.

Umbes miljon läheb maksma ka Isamaa kampaania. "Hetkel erakond pole otsustanud laenu võtmist, pole rääkinud. Meil on nii riigieelarveline toetus ja nagu on teada, siis tuleb koguda meil märksa rohkem kui teistel ka eraannetajatelt, eraisikutelt," ütles Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Reformierakonnal pole kavas laenu võtta. "Me oleme arvestanud eelnevate kampaaniatega, et see on suurusjärk 1,5 miljonit eurot," ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Eesti 200 kampaaniaks kuluv raha tuleb annetajatelt, kes on põhiliselt erakonna liikmed.

"Meie, Eesti 200 eelarve, reklaamieelarve jääb umbes miljoni euro ulatusse. Võib-olla natuke rohkem, võib-olla natuke vähem," ütles erakonna juhatuse liige Marek Reinaas.

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil.