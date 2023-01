Tallinnas saab valida ka kaubanduskeskustes ja mooduljaoskondades

Esmaspäevaks oli oma kandideerimisdokumendid esitanud vaid kaks üksikkandidaati, erakonnad annavad oma nimekirjadele viimast lihvi.

Maksimaalselt võib nimekirjas olla 125 kandidaati ning kõigil kandideerijatel tuleb maksta kautsjon, mis on üle 100 euro suurem kui eelmiste valimiste ajal.

"Kautsjon nendel valimistel on 654 eurot. See on sõltuv kuupalga alammäärast. Võrdluseks võib tuua, et 2019. aastal oli see 500 eurot. Põhitingimus on see, et kui erakond saab üle viie protsendi kehtivatest häältest, siis kautsjon tagastatakse kogu erakonnale," rääkis riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Kui erakond jääb riigikogu ukse taha ehk ei ületa valimiskünnist, siis jäävad nimekirjas kandideerinud ilma ka rahast ning nende kautsjon kantakse riigi tuludesse.

Valimiskomisjon registreerib kandidaadid 24. jaanauril ning siis selguvad ka kandidaatide numbrid.

Hääleõiguslikke kodanikke ehk valijaid on 900 000 ja nende hulka on arvatud ka alaliselt välisriigis elavad Eesti kodanikud.

"Kõik valijad saavad enne valimisi ka valija teabelehe, kus on info selle kohta, mis nende registrijärgne aadress on, millises ringkonnas nad hääletavad, kus asuvad hääletamisruumid omavalitsuses," ütles Koitmäe.

Tallinnas elab 260 000 hääleõiguslikku kodanikku ning pealinnas on kolm valimisringkonda. Valimisjaoskondi on Tallinnas 81 ning ka seekord avatakse jaoskonnad suuremates kaubanduskeskustes.

Koroonaajal toimunud kohalikel valimistel avati Tallinnas valimistelgid. Nüüd avatakse valijate mugavusele mõeldes viis mooduljaoskonda.

"Need on kohtades, kus meil ei ole võib-olla jaoskondade asukohad inimestele piisavalt lähedal ning soovime olla seal, kus paiknevad valijad. Näiteks Keskturu lähedale tuleb jaoskond, Nõmmele tuleb jaoskond. Kaks kohta tulevad Lasnamäele, kus meil ei ole võimalik avada jaoskonda seekord kaubanduskeskustes. Seega teeme sobivad tingimused välialadele aga nii, et inimestel on hea ja soe valida," selgitas Tallinna valimiskomisjoni esimees Priit Lello.

Valimisnädal algab 27. veebruaril, kui algab eelhääletamine. Valimispäev on 5. märts.