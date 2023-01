Sunak kinnitas, et Suurbritannia saadab Ukrainasse Challenger 2 tankid

Briti peaministri Rishi Sunaki kinnitus, et Suurbritannia kavatseb saata Ukrainasse tanke, avaldab täiendavat survet Saksamaale, et ta kiidaks uuel nädalal heaks ulatuslikuma tankitarne.

Sunak kinnitas kõnes Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga esimest korda, et Suurbritannia kavatseb anda väikese arvu Challenger 2 tanke, et aidata Venemaa pealetungi tagasi lükata. See teeks Suurbritanniast esimese lääneriigi, kes varustab ukrainlasi lahingutankidega, mida kasutatakse Ukraina vägede väljaõpetamiseks.

Sunaki samm tuleb ajal, mil Saksamaa seisab silmitsi rahvusvahelise survega lubada tarnida Saksamaal toodetud Leopard 2 tanke osana lääneriikide plaanist suurendada sõjalist abi Ukrainale. See tähendaks Ukraina vägedele suurt uuendust.

Soome ja Poola on öelnud, et võiksid Ukrainasse saata tankid Leopard. Tarne nõuab aga Berliini heakskiitu ja selleteemaline diplomaatiline mõttevahetus peaks toimuma lähipäevil. Saksamaa valitsus teatas, et ei ole veel saanud ametlikku taotlust tankide re-ekspordiks.

Tankitarne eesmärk on, et Ukraina sõdurid saaksid enne võimalikku kevadist pealetungi piisava väljaõppe. USA kaitseminister Lloyd Austin kohtub nädala lõpus Berliinis sel teemal Saksamaa kolleegi Christine Lambrechtiga.

Pärast Sunaki ja Zelenski telefonikõnet ütles peaministri pressiesindaja, et Challenger 2 tankide ja täiendavate suurtükiväesüsteemide pakkumine on märk Ühendkuningriigi "kavast tugevdada meie toetust Ukrainale".