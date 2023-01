Saksa relvatootja: lahingutankid ei saa Ukraina jaoks valmis enne 2024. aastat

Rheinmetalli tegevjuht ütles pühapäeval ajalehes Bild, et ettevõte vajab Leopard 2 lahingutankide remonditööde alustamiseks kinnitatud tellimust ning kõige varem saaks remonditud tankid Ukrainasse tarnida järgmisel aastal.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles jaanuaris, et Leopard 2 tankide andmist Ukrainale ei saa välistada. Saksa armeel on praegu umbes 350 Leopard 2 lahingutanki.

Rheinmetalli tegevjuhi Armin Pappergeri sõnul läheks praegu laos olevate tankide – vähemalt 22 Leopard 2 ja 88 Leopard 1 tanki – remontimiseks mitusada miljonit eurot.

"Sõidukeid mitte ainult ei värvita üle, vaid need tuleb ka sõjas kasutamiseks ümber ehitada. Need tuleb täielikult lahti võtta ja seejärel uuesti üles ehitada. See tähendab, et isegi kui homme tehakse otsus, et saame oma Leopardi tankid Kiievile saata, kestab tarne järgmise aasta alguseni," sõnas Papperger intervjuus.

Tema sõnul on ettevõttel ka 100 Marderi jalaväelahingumasinat, kuid ka neid on vaja enne kasutusele võtmist remontida, mis võib võtta aega seitse kuni kaheksa kuud.

Saksamaa teatas hiljuti, et annab Ukrainale 40 Marderi jalaväelahingumasinat, mis aitaksid Vene vägesid tõrjuda. Kiiev on aga palunud ka muid sõidukeid, näiteks Leoparde. Nende lahingutankide andmine tähendaks lääne abi märkimisväärset tugevnemist.

Saksamaa kaitsetööstusel on keelatud tankide tootmine laovarude hoidmiseks. Isegi kui tootmist suurendataks, võib ekspertide sõnul kuluda vähemalt kaks aastat, enne kui uued tankid on kasutusvalmis.

Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi kriitikute sõnul on ta liiga aeglane Ukrainale sõjalise abi eraldamises, oodates enne liitlaste tegutsemist.