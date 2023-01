Ukrainat toetavate riikide kaitseministrid kogunevad Eestisse edasist abi arutama

"Ramsteini formaadi eelne kaitseministrite kohtumine peetakse seekord Tapal. Selle osalevad lisaks kaitseminister Hanno Pevkurile ka Briti kaitseminister Ben Wallace ning Poola, Läti ja Leedu kaitseminister," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Thomas Mell teisipäeval ERR-ile.

Lõplikku kinnitust kohtumisel osalemise kohta oodatakse veel kümnelt riigilt, kutse on saadetud Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Slovakkia, Kanada, Hollandi, Norra, Rootsi, Itaalia ja Tšehhi esindajatele.

Tegemist on Ramsteini formaadi eelse doonorkohtumisega, kus Eesti, Ühendkuningriik ja mitu teist riiki tutvustavad oma uusimat paketti Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Paketid sisaldavad ka raskerelvastust, mida Ukraina vajab Vene agressiooni tõrjumiseks, märkis Mell.

Järjekordsed abipaketid peaksid saama lõpliku kinnituse 20. jaanuaril tavapäraselt USA õhujõudude baasis Saksamaal Ramsteinis peetaval kohtumisel.

Ühendkuningriik on juba teatanud, et saadab Ukrainale pataljonisuuruse üksuse ehk 14 tanki Challenger 2 ning 30 iseliikuvat suurtükki AS90.

Keskne teema on aga see, kas Saksamaa teatab sel nädalal oma valmisolekust anda Ukrainale tanke Leopard. Saksamaa otsuse taga on ka mitme teise riigi otsused Ukrainale neid Saksamaal valmistatud sõjamasinaid saata, kuna ilma Berliini nõusolekuta ei ole see võimalik.