Saksa kaitseminister pani ameti maha

Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht teatas esmaspäeval, et astus ametist tagasi.

Saksa meedia teatas juba eelmisel nädalal, et Lambrecht plaanib tagasi astuda. Esmaspäeval lahkuski Lambrecht ametist.

"Palusin täna kantsleril end kaitseministri ametist vabastada," teatas Lambrecht.

Arvamusküsitlused näitavad, et Lambrecht on üks ebapopulaarsemaid poliitikuid Saksamaal.

Lambrechti ministriaja algus oli lootustandev ja seda üsna otse ka Eesti jaoks. Ta tegi oma esimese välisvisiidi kaitseministrina Leetu, kus külastas kohapeal olevat Saksa kontingenti. Seda hinnati kui poliitiliselt head ajastust, sest see andis piirkonna riikidele signaali, et Saksamaa seisab nende NATO liitlaste kõrval, kes on Venemaa naabruses. Paraku sellega Lambrechti edulugu algas ja ka lõppes.

Lambrechti tool hakkas kõikuma juba mitu kuud tagasi. Ta ei suutnud ära kasutada suurenenud Saksa kaitsekulutusi.

Kõik see mängis trumbid kätte SPD peamisele oponendile CDU-le. Nad ründasid Lambrechti parlamendis pea iga päev, sest leidsid, et kaitseministri tegevuse või tegevusetuse tõttu muutub Bundeswehr mitte tugevamaks, vaid nõrgemaks. Viimaste kuude jooksul kritiseerisid Lambrechti ka SPD koalitsioonipartnerid.

Saksamaa sõjaväge raputavad skandaalid. Hiljuti selgus, et kõik 18 õppusel osalenud jalaväe lahingumasinat läksid rikki ja sõjamasinate kehva seisukorda kritiseerivad juba ka kindralid.

Lambrecht jäi järjepidevalt ka Saksa meedia hambusse. Kevadisel Bundeswehri sõdurite külastamisel Malis kandis Lambrecht kõrbes kõrge kontsaga kingi. Selle üle ilgutakse meedias ja eriti sotsiaalmeedias siiani. Hiljuti äratas tähelepanu tema uusaastamõtisklus sotsiaalmeedias, kus ta ütles, et Ukraina konflikt on toonud talle erilisi kogemusi ja kohtumisi huvitavate inimestega. Samal ajal käis tema sõnavõtu taustal ilutulestik.