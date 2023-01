Pruunsild: Vikipeedia peab vastutama seal avaldatud laimu eest

Pruunsild ütles ERR-ile, et hagiavalduse ajendiks oli eelkõige ebaõigeid andmeid sisaldav eestikeelne Vikipeedia artikkel. "Vikipeedia artiklis on välja toodud kahtlustus, nagu oleks Bigbank ja ka mina isiklikult saanud kasu teise pensionisamba vabaks laskmisest. Ja see on absoluutselt laim," ütles Pruunsild.

Vikipeedia artiklis tsiteeritud väited pärinevad 2019. aastal Eesti Ekspressis avaldatud Sulev Vedleri artiklist.

"Minu advokaat Paul Keres on kaaskostjateks märkinud ka need, kes seda valeväidet ja laimu levitasid ehk Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi. Laim tuleb lõpuks ümber lükata. Aga antud juhul oli ajendiks see, et minu kohta oli tehtud Vikipeedia artikkel, millest ma sain teada alles novembri lõpus. Mulle anti ka märku, et see on esimene artikkel, kui mind otsingusse panna, ja seal on need laimavad faktid sees. Kui Vikipeedia teeb ka justkui oma tööd, siis kellelgi peab olema ka vastutus, et laimavaid asju üles ei pandaks," rääkis Pruunsild.

Pruunsild ütles ka, et ta pole veel otsustanud, kas ta soovib valuraha. "Eelkõige ma nõuan nende faktide ümberlükkamist, sest see on absoluutselt laim," ütles Pruunsild.

Eesti Vikipeedia esimest korda kohtus

MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse esimehe ja eestikeelse Vikipeedia administraatori Ivo Kruusamägi sõnul oli Pruunsilla hagiavaldus tähenduslik, sest see on esimene kord, kui eestikeelne Vikipeedia on jõudnud kohtusse.

Kruusamägi sõnul on oluline silmas pidada, et Vikipeedia ei ole algallikas, kus avaldatakse algupäraseid tekste ja uurimusi. "Vikipeedias, nagu igas muuski entsüklopeedias, ilmuvad kokkuvõtted esmaallikatest. Kui see kellelegi ei meeldi, on tal suurepärane võimalus pöörduda näiteks ajalehe poole, nõuda avaldatu ümberlükkamist ja kui tal õnnestub ajalehte ühel või teisel viisil veenda, saab Vikipeedias kirjutada, et leht ütles tema kohta alguses ühte ja pärast teist," sõnas Kruusamägi.

Kruusamägi ütles, et vikipedistide kohtuga hirmutamine ja nende kohtusse kaebamine on väga halb mõte. "Juriidilises plaanis on tegu inimese põhiõiguste rikkumisega ja me ei soovita seda mitte kellelegi. Kel on soovi veebientsüklopeedia sisu suunata, on teretulnud Vikipeedia reegleid austavaks kaastööliseks, kuid meelsasti võtame vastu ka mistahes viisakad ja põhjendatud märkused sisu osas. Vikipeedia seisab jätkuvalt hea selle eest, et teave oleks kõigile vabalt kättesaadav," lausus Kruusamägi.

Tartu maakohtu pressiesindaja sõnul nõuab Pruunsild reedel esitatud hagiavalduses Ivo Kruusamägi, Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi vastu ebaõigete andmete ümberlükkamist ja kahju hüvitamist. Kas ja millal kohus avalduse menetlusse võtab, pole veel teada.