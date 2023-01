Galerii: Kasari luht jäi Matsalu rahvuspargis vee alla

Viimase nädala jooksul valitsenud vihmane sulailm on kergitanud jõgede veetaset mitmel pool Eestis.

Näiteks Läänemaa ja Pärnumaa piiril Matsalu rahvuspargis on Kasari jõgi ujutanud üle seda ümbritseva luha.

Kui tavaliselt avaneb Kasari luhal selline vaatepilt kevadel, siis tänavu näeb lootuse vaatemängu juba praegu.

Kasari luht on Põhja-Euroopa suurim luht ehk regulaarselt üleujutatav niit ja see on lisaks ka tähtis rändepeatuspaik ning pesitsusala vee- ja rannikulindudele.