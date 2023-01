ERR Ukrainas: päästetööd Dnipros kestavad neljandat päeva

"Vene raketirünnaku tõttu on 41 inimest kahjuks hukkunud, päästa on õnnestunud siiani 39 inimest. Kümne minuti eest tuli info, et leitud on lapse surnukeha. Tegemist on poisslapsega, kes polnud veel aastanegi," ütles Dnipropetrovski oblasti päästeameti esindaja Serhii Kovtonjuk.

Rünnakus tabamuse saanud piirkond on tavaline elamurajoon Dnipro linnas. Sinna kukkus laupäeva pärastlõunal Vene rakett, kuigi mingeid sõjaväe- või taristuobjekte selle lähedal ei ole.

"Peale kalatarvete poe pole siin lähedal midagi. Näete ju isegi, et siin on ainult Dnepri jõgi ja roheala. Mitte midagi olulist siin ei ole," rääkis kohalik elanik Inna.

Inna ja tema mees olid laupäeval tööl ning jäid tänu sellele ellu. Raketirünnaku tõttu kaotasid nad aga kogu oma maise vara.

"Inimesed aitavad meid väga palju, mu õpilased, kolleegid. Ma näen sotsiaalvõrgustikes, kuidas inimesed teistele appi tulevad. Just inimesed on minu arust praegu suurim väärtus, kuidas nad appi tõttasid. Aga mis edasi saab, seda me ei tea," rääkis Inna.

Inimesed toovad tragöödia sündmuspaigale lilli ja küünlaid.

"Siin elas Miša, ta oli poksija. Hukkus koos terve oma perega. Me õppisime koos 66. keskkoolis. Minu poeg sõdib praegu Soledaris. Ta palus mind: ema, palun mine ja aita, kuidas saad! Ma ei oska teile midagi rohkem öelda," rääkis kohalik elanik Inga.

Raketirünnaku ohvrite arv on teisipäeva jooksul kasvanud 44 inimeseni.