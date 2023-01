ERR Donetski oblastis: Ukraina sõdurid on sunnitud lahingmoona kokku hoidma

Selleks, et näha, kuidas töötavad Donbassis Ukraina mitmikraketiheitjate Grad meeskonnad, on vaja neid esiteks leida. Ukraina sõdurid vahetavad pidevalt oma positsioone, sest sinna, kust lastakse, võib ka midagi kukkuda.

"Aktuaalne kaamera" juuresolekul lasti Gradist 40 raketist vaid kaks.

"Milleks lasta väikese sihtmärgi pihta 40 raketti? Me juba oskame planeerida oma rakettide trajektoore nii, et need kaks, mille me välja lasime, tabaksid sihtmärki täpselt. Kui sihtmärk on soomustatud, saab see kannatada. Kui tegemist on tavalise auto või elavjõuga, siis kaasnevad vaenlase ridades kindlasti surnud ja haavatud," selgitas Ukraina sõjaväelane "Ronk".

Ukraina väed on sunnitud moona kokku hoidma. Näiteks üks D-20 haubits lasi paar päeva tagasi välja üle 60 mürsu, et peatada venelaste pealetung. Reede päeval polnud ta aga veel ühtegi pauku teinud.

"D-20 haubitsa jaoks on vaja 152mm mürske. Pakistanis valmistatud mürskudega on probleeme. Nad võivad kahjustada toru kompensaatorit. Suheldes kolleegidega tean, et neil on puudus ka 82mm ja 120mm miinidest. Põhimõtteliselt on nii, et ükskõik mis relvastusest räägime, moonast on meil puudus," ütles Ukraina sõjaväelane Volodõmõr "Spider".

Jaoülem "Spider" on kõigist oma alluvatest noorem. Ta on 23-aastane. Kuidas aga juhtida palju kogenenumaid sõdureid?

"Neil on muidugi väga palju kogemusi. Loomulikult ma õpin neilt. Erinevalt neist, olen ma siin vähem viibinud. Ma arvan, et komandöril ei ole häbi oma meestelt midagi õppida. Midagi on teistelt õppida ja midagi õpetad ise teistele," rääkis ta.

"Juba sõja algusest alates on meid juhtinud noored komandörid. See on arusaadav. Ta on ohvitser, tal on rohkem teadmisi, tal on, mida meile õpetada. Saame hästi läbi," kinnitas Ukraina sõjaväelane "Hottabõtš".