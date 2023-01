ERR Strasbourgis: uus asepresident tekitas europarlamendis kahetisi tundeid

Veel teisipäeval oli üleval kahtlus, kas sotsialistid suudavad korruptsioonijuhtumi järel europarlamendi asepresidendi koha endale tagasi võita. Kolmapäevane salajane hääletus langetas kivi nende südamelt.

Marc Angeli valimiseks asepresidendiks oli vaja vähemalt 296 häält, hääletuse tulemus oli 307 häält.

Kuid hääletuse tulemus kinnitas, et parlamendi liikmete seas oli kahetisi tundeid.

"See, et sotsiaaldemokraatide seas on üks korruptant või võib-olla neid kurjategijaid on ka rohkem, ma arvan, ei tähenda, et meie grupp ei peaks saama asepresidendi koha. Ja ma arvan, et Marc Angel on hea kandidaat, väärikas kandidaat. Ma arvan, et see oli õige otsus ja oli ka eile õhtul juba näha, et ta selle toetuse saab," rääkis sotsiaaldemokraadist Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand.

"Sotsid on üleesindatud parlamendi eestseisuses ja minu hinnangul oleks pidanud neile märgi andma selle kohta, mis Eva Kailiga seoses on toimunud. Aga parlament otsustas teisiti. Siin tehakse kokkuleppeid ja kokkulepped pidasid," märkis europarlamendi liige Riho Terras (Isamaa).

Katari korruptsioonijuhtumis algas teisipäeval sisuliselt teine vaatus, sest rühmituse ninameheks peetav Pier Antonio Panzeri otsustas võimudega koostööd teha. See tähendab, et ta ütleb neile kõigi altkäemaksu võtjate ja andjate nimed, mis Euroopa Parlamendis võivad nii mitmedki saadikud närviliseks teha.

"Tavapärane karistus on üsna karm vanglakaristus. See kokkulepe sisaldab, kui kõiki tingimusi täidetakse, aastast vanglakaristust nelja-aastase katseajaga, trahvi ning kogu rahalise tulu konfiskeerimist. Hindame selle suuruseks üks miljon eurot, mis võib suureneda sõltuvalt uurimisest," ütles prokurör Eric van Duyse.

"Ta peab ära rääkima kõik, mida ta teab. Nii selle korruptsioonijuhtumi kasusaajad, kirjeldama seda organisatsiooni ja finantsilisi sidemeid. Teisisõnu peab ta kõik ära rääkima. Selle kokkuleppe on ta teinud," lausus Pier Antonio Panzeri advokaat Marc Uyttendeele.