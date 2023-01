Sunly peab Hiiu mereala analüüsi järeldusi põhjendamatuteks

Aasta alguses avalikustatud ja rahandusministeeriumi tellimusel valminud Hiiu mereala analüüsi kohaselt ei saa Hiiumaa rannikule meretuuleparke rajada, seda peamiselt lindude kaitseks.

Sunly kirjutas pöördumises rahandusministeeriumile, et kuigi analüüs põhineb varasematel uuringutel, siis mõned päevad peale selle avalikustamist kasutati seda näiliselt mõjuva argumendina Sunly Windile hoonestusloa menetluse mitte algatamisel.

Ettevõtte hinnangul peaks ruumianalüüsi käsitlema ühena paljudest merala analüüsivatest dokumentidest ja selle järeldused ei saa olla õiguslikult planeerimist ja ehitusõigust määravad.

Sunly märkis, et kuigi analüüsi käigus ei viidud läbi ühtegi uut keskkonnauuringut, siis on selle käigus jõutud ristivastupidistele seisukohtadele varasemate uuringutega võrreldes.

Analüüsile heidab Sunly ette ka puudulikke alusandmeid ja metodoloogiat ning seda, et analüüsi teostamisel pole kasutatud kõiki kättesaadavaid andmeid ja linnuuringuid. "Lisaks on läbikaalumata teiste energiatootmise viiside mõju keskkonnale. Need võivad olla kordades kahjulikumad loodusele, kliimale, aga ka otseselt lindudele," märkis ettevõte.

Ruumianalüüs soovitab tuuleparke rajada kahele alale Hiiumaa ja Saaremaa vahele, kuid neid ettepanekuid peab Sunly ebarealistlikuks, sest piirkondades puuduvad eeltingimused elektrivõrguga liitmiseks.

Ettevõte märgib, et soovitatavale alale tuuleparkide rajamine on ebarealistlik ka selle kauguse tõttu rannikust ning Eleringi võrguarenduskava ei näe sel kümnendil ette taolise suuremahulise avamere võrgu välja arendamist. Ühtlasi puudub sobiv tehnoloogia ujuvvundamentidel tuulikute rajamiseks jäätuvatesse vetesse. "Isegi kui see oleks, siis oleks see ühiskonnale ebamõistlikult kallis, kuid praktikas pole see ala kasutatav, kuna sellist vundamendi tehnoloogiat jäätingimustesse ei eksisteeri."

Ka teine väljapakutud ala on ettevõtte hinnangul tuuleparkide rajamiseks ebarealistlik, kuna eeldaks kaablikoridoride ehitamist risti üle Hiiumaa ja üle mere. "Siinkohal on oluline rõhutada, et varasemad Hiiu merealale esitatud hoonestusloa taotlused on suuresti sellised, kus elektrivõrguga liitumise kulu on tõenäoliselt arendaja valmis ise kandma, kuna ühenduse saaks luua otse üle mere."

Sunly kirjutab pöördumises, et Eestis ei tohiks kehtiva seadusandluse kõrvale tekkida "ametnike õigusel" põhinevat õigusruumi.

"Kohus tühistas 2018. aastal Hiiumaa merealade planeeringu, sest riik ei olnud teinud piisavalt kvaliteetset keskkonnamõju strateegilist hindamist. Kohus ei öelnud, et Hiiumaa lähedale planeeritud asukohtadesse ei saa tuuleparke rajada, vaid seda, et rahandusministeerium polnud oma tööd piisavalt hästi teinud. Seejuures jäi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kehtima," märkis ettevõte.

Sunly kirja kohaselt pole rahandusministeerium uue seadusele vastava planeeringu koostamist alustanud ning ruumiline analüüs ei vasta sisult ekskkonnamõju analüüsi kriteeriumitele. "Ruumianalüüsis jäetakse alles vaid alad, kuhu ei rajata tuuleparke ilmselt mitte kunagi. Eelpool üles loetletud puuduste valguses ei tohiks seda dokumenti kindlasti kasutada alade välistamiseks ja hoonestusloa taotluste menetluste algatamise juures."