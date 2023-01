USA: Vene väed ei kontrolli täiel määral Soledari, võitlus jätkub

Meedia: USA uues relvaabi paketis on Stryker lahingumasinad, veel Bradleysid ning uued pikamaa raketid

USA uusimas relvaabi paketis on Stryker lahingumasinad, kinnitasid allikad CNN-le. Allikate kinnitusel pole sõjalise abi paketi sisu lõplikult paigas, kuid see võidakse teatavaks teha enne nädala lõppu.

Abipakett saab olema senistest relvaabi pakettidest suurim, koguväärtusega 2,5 miljardit dollarit. Peale Strykerite on paketis veel täiendavad Bradley lahingumasinaid. Stryker on ratastega ning Bradley roomikutega. Samuti antakse Ukrainale veel miinivastaseid sõidukeid (MRAP - Mine-Resistant Ambush Protected), mida USA väed kasutasid lõhkeseadeldiste suure ohu tõttu ohtralt Iraagis.

Selles abipaketis veel ei sisaldu tanke ega pikamaa ATACMS rakette (lennuulatusega ligikaudu 300 kilomeetrit), kinnitasid allikad. Samas on plaanis Ukrainale anda veel HIMARS moona.

Politico allikate kinnitusel antakse uuest relvaabi paketist teada reedel ning selles sisalduvad tõenäoliselt SDB raketid (Small Diameter Bombs), mille lennuulatus on kuni 160 kilomeetrit.

Kuigi SDB lennuulatus on väiksem kui ATACMS rakettidel, siis on see ikkagi pikem kui HIMARS mitmikraketiheitjatelt välja tulistatavad GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), mida Ukraina kasutab praegu. SDB maksimaalse lennuulatuse pani kaardile sõltumatu analüütik Defmon.

Approximate reach of the GLSDB pic.twitter.com/GM4jRRGgch — Def Mon (@DefMon3) January 18, 2023

SDB rakettide lennuulatuses oleksid esimest korda praktiliselt kogu okupeeritud Ida-Ukraina ja osa Krimmi poolsaare põhjaosast. Esimest korda oleks Ukraina vägede laskeulatuses ka Luhanski linn ning selle ümbrus. Seni on Ukraina suutnud rünnata ainult neid sihtmärke, mis asuvad Donetski lähistel, kuna linn on rindejoonele väga lähedal.

Nõnda nagu GMLRS rakette saavad välja tulistada nii HIMARS mitmikraketiheitjad kui ka roomikutega M270 on need senise info kohaselt kasutatavad mõlema platvormiga.

WSJ: Saksamaa ei taha anda Ukrainale tanke enne kui USA seda teeb

Saksamaa ei saada Ukrainale enda Leopard 2 tanke ega luba enda Leopard 2 tanke Ukrainale saata liitlastel, kes on valmis neid andma enda varudest, teatas Saksa valitsusallikatele tuginedes The Wall Street Journal.

Erinevatel NATO riikidel on kollektiivselt inventaris üle 2000 Leopard 2 tanki, hindas Londonis paiknev Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Keskus (IISS).

Poola, Soome ja Taani on teatanud, et on valmis saatma Ukrainale enda Leopard tanke kui Berliin annab selleks loa. Seni on Ukrainale moodsaid lääne tanke Ukrainale andnud ainult Suurbritannia, lubades Ukrainale Challenger 2 tanke.

USA kaitsepoliitika valdkonna asekaitseminister Colin Kahl kinnitas kolmapäeval, et USA ei anna enda Abrams tanke Ukrainale, kuid need on kallid, keerulised, nõudliku väljaõppega ja neid on raske hooldada. Kahli sõnul ei taha Pentagon anda Ukrainale varustust, mida nad ei saa ise remontida, varustada ega pikas plaanis majanduslikult ülal pidada.

USA on siiski optimistlik, et Saksamaa annab enda Leopard 2 tanke Ukrainale. USA kaitseminister Lloyd Austin kohtub oma uue Saksa ametikaaslase Boris Pistoriusega Berliinis kolmapäeval.

USA kõrgetasemelise kaitsevaldkonna eksperdi kinnitusel sobib Ukrainale Leopard 2 paremini, kuna see on kohesele saadav.

Saksa kantsler Olaf Scholz on varem korduvalt rõhutanud, et koordineerib Saksa relvaabi andmist liitlastega ning ei tee ühepoolselt otsuseid.

USA: Vene väed ei kontrolli täiel määral Soledari, võitlus jätkub

USa rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby kinnitas, et nende andmetel ei kontrolli Vene väed veel täiel määral Soledari ning lahingud linna pärast veel käivad, teatas Ukrinform.